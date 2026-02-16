NetEase ужесточила борьбу с RMT в World of Warcraft и начала публиковать данные нарушителей

Китайский издатель World of Warcraft компания NetEase перешла к радикальным методам борьбы с торговлей внутриигровыми услугами за реальные деньги. В регионе началась масштабная кампания против Real Money Trading, которая затрагивает не только продавцов золота, но и рядовых покупателей услуг. Оператор игры начал применять политику так называемого публичного порицания, выкладывая в открытый доступ списки заблокированных учетных записей.

На официальном сайте китайской версии игры были опубликованы документы, содержащие информацию о более чем 50 тысячах аккаунтов, уличенных в нарушениях. Хотя часть символов в именах персонажей скрыта, игроки могут быть узнаны своим окружением, что создает эффект социального давления. Помимо публикации списков NetEase ввела систему вознаграждений за доносы на организаторов нелегальных схем. За информацию о цепочках поставок золота и бот-сетях компания предлагает выплаты реальными деньгами, которые в отдельных случаях могут достигать эквивалента 14 тысяч долларов.

Наказания для пользователей, прибегающих к услугам бустеров и торговцев валютой, также стали значительно строже. Теперь вместо временных блокировок применяется полное изъятие полученных нечестным путем ценностей. У нарушителей отбирают экипировку, ездовых животных, сезонные титулы и даже аннулируют записи в Зале славы. Это делается для того, чтобы обесценить покупку услуг на черном рынке, превращая ее в рискованную инвестицию без гарантий сохранения прогресса.

Подобные меры стали возможны благодаря особенностям китайского законодательства и пользовательского соглашения, которое позволяет оператору обрабатывать данные для борьбы с мошенничеством. В европейском и американском регионах внедрение аналогичной системы публичных списков маловероятно из-за строгих законов о защите персональных данных, таких как GDPR.