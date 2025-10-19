Новая раса в World of Warcraft: Midnight обладает настолько мощной кастомизацией внешности, что может заменить другие

Следующее дополнение для World of Warcraft под названием Midnight принесет игрокам не только новую историю, но и революцию в создании персонажей. Новая играбельная раса - хараниры - вызвала огромный ажиотаж благодаря своей невероятно продвинутой кастомизации, которая, по мнению сообщества, превосходит всё, что Blizzard предлагали до сих пор.
На возможности редактора обратил внимание пользователь Reddit под ником Firewindwaterearth, опубликовав серию скриншотов, где показано, как с помощью опций, доступных для хараниров, можно достоверно воссоздать облик практически любой другой расы в игре. Сверху на изображении - хараниры, а снизу - оригинальные расы.
Хотя сам редактор персонажа был встречен с энтузиазмом, многие игроки сочли, что настолько продвинутые инструменты создают явный дисбаланс между новой расой и основными расами Азерота. Комментаторы выражают надежду, что в будущем каждая раса в игре будет иметь такой же уровень кастомизации.
У World of Warcraft: Midnight пока нет точной даты выхода, но, согласно утечкам, релиз игры запланирован на 26 февраля 2026 года.
новая (рескин ночных эльфов)
Игроки хотят давно хотят наг, у них хоть есть лор, что делают близы? Добавляют ноунейм хараниров.
Ага и мурлоков тоже хотят. Камон, какие наги?
Решили переметнуться от Азшары, какая разница, можно придумать, это лучше ноунейм Хараниров. Мне что на наг, что на хараниров пофигу, но если была такая острая необходимость добавить новую расу, зачем высасывать ее из пальца?
А при чем тут высасывания из пальца, если миднайт напрямую связан с эльфами?
Опять прогревают гоев, теперь какими-то хрюканирами. // Максим Долматов
"обладает настолько мощной кастомизацией внешности" это типа шутка ?
ну, это не так позорно выглядит, как пробудившиеся драконы из Симс.