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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 133 оценки

Новый трейлер масштабного дополнения The War Within для World of Warcraft посвятили главному антагонисту

butcher69
Новости

За два десятилетия своего существования World of Warcraft не подает признаков остановки. Напротив, со следующим расширением, The War Within, продолжительная MMORPG начнет новую трилогию, получившую название Worldsoul Saga. Когда именно оно выйдет, пока неизвестно, но у избранных уже скоро появится шанс познакомиться с его содержанием.

Бета-версия World of Warcraft: The War Within стартует уже совсем скоро, 5 июня, а в преддверии ее выхода Blizzard Entertainment выпустила новый трейлер, посвященный Ксал'атату, главному антагонисту расширения. Те, кто оформил предварительный заказ на Epic Edition или 20th Anniversary Collector's Edition, смогут принять участие в бета-тестировании The War Within.

World of Warcraft: The War Within выйдет на ПК в конце этого года. Хотя дата выхода пока неизвестна, Blizzard надеется изменить ее в ближайшее время - предположительно, на предстоящей выставке Xbox Games Showcase 9 июня.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
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Оно еще живое?

1
darkMarshall

На ветку Калии я так понимаю они забили болт?

0