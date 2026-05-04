Нужно больше золота: В World of Warcraft появился набор "Уютный домик на дереве" за 75 долларов

Свой домик в World of Warcraft - давняя мечта сообщества игры, которая воплотилась в реальность с выходом дополнения Midnight. В игре появилась система домов, которые игроки смогли строить на определенных участках, а также кастомизировать по своему вкусу. Но все это, как оказалось, лишь прощупывание почвы для будущего "фундамента".

На днях во внутриигровое магазине игры появился набор "Уютный домик на дереве" за 75 баксов, который, разумеется, вызвал массу возмущений среди игроков. За 75 долларов игрокам предлагают пару вариантов наружного оформления и множество предметов для декора. По желанию, варианты наружного оформления и предметы декора можно купить по отдельности.

«Совершенно нелепо и совершенно неоправданно» - с такими заявлениями выступило сообщество игры в адрес Blizzard, ведь цена данного комплекта сопоставима с ценой дополнения Midnight. На популярном зарубежном форуме Reddit можно прочесть массу не самых приятных комментариев в адрес разработчиков игры. Игроков вполне можно понять. Несколько адекватных комментов:

75$ и пол вашего дома до сих пор мерцает от графических багов;

Это на 100 % вопиющая ценовая политика, и её ни в коем случае нельзя поддерживать;

Cделка на $68,7 млрд. сама себя не окупит, им нужно отрабатывать эти деньги.

Игроки считают, что появление подобных товаров вредит игре, поскольку для многих домовладельцев именно сбор декора для своего жилья является основным игровым процессом, а подобные товары лишь лишают интереса игроков заниматься этим. В любом случае все мы знаем в каком мире живем. Система жилья станет неплохим источником заработка для разработчиков, а товары для домов все равно будут появляться с завидной регулярностью.

Важно отметить, что не так давно Blizzard выпустила обновление 12.0.5, в котором игроки пожаловались на проблемы с балансом, а также на массу проблем технического характера. Кроме того, в апреле Blizzard повысила стоимость на свои товары и услуги в ряде стран. На фоне этих событий разработчики размещают в магазине товар "Уютный домик на дереве" за 75 баксов, который лишь еще больше разгневал сообщество игры.