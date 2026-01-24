"Нужно было вмешаться раньше" - WoW обновляет аддоны и баланс для всех игроков

Директор World of Warcraft Ион Хаззикостас признался, что ревизия системы аддонов в MMO была необходима уже много лет назад, но команда лишь сейчас начала её реализовывать. По его словам, «мы позволили этой ситуации тянуться дольше, чем стоило бы. Нужно было вмешаться раньше, и тогда переход для игроков был бы менее резким».

Новые изменения, запущенные в пред-патче к расширению Midnight, нацелены на «выравнивание игрового поля» для всех игроков. Команда Blizzard хочет ограничить возможности боевых аддонов, которые давали игрокам значительное преимущество в рейдах и высокоуровневом контенте, и обеспечить баланс для тех, кто использует только стандартный интерфейс.

«Наша цель никогда не заключалась в том, чтобы уничтожить экосистему аддонов, — подчеркнул Хаззикостас. — Мы хотим, чтобы они больше не воспринимались как обязательный элемент для соревновательного геймплея».

Разработчик сравнил решение с пословицей: «Лучшее время посадить дерево было 20 лет назад. Второе лучшее время — сегодня», намекая, что изменения хоть и запоздали, но всё ещё необходимы для будущего игры.

Новые правила вступают в силу уже с этим пред-патчем, а полное влияние на аддоны и интерфейс игроки смогут оценить с выходом полного расширения в марте 2026 года.