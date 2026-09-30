Обновление 12.1.5 для Midnight выйдет 13 октября - с рейдом на Китикса и лабиринтом Киндоджана

Blizzard объявила дату выхода контентного обновления 12.1.5 для Midnight — 13 октября, вместе с еженедельным обслуживанием. Игроков ждут новые испытания, больше силы и наград.

Главное пополнение — рейд на одного босса Китикса, древнего монстра, заточённого под Ядовитой бездной. После поражения Улатека сдерживающие оковы ослабли, и существо, которое амани заперли много лет назад, вырвалось на свободу. В бою будет помогать леди Лиадрин. Доступны сюжетный, обычный, героический и мифический режимы, а на мифическом группу можно собрать из 15–25 человек.

Также появится лабиринт Киндоджана — огромное подземелье из девяти залов, похожее на вылазки, но куда масштабнее. Это древний похоронный комплекс амани, вскрытый спустя века: мародёры и племя Злобной Ветви ищут там реликвии, а погребённые духи защищают их. Спутницей выступит Валера Сангвинар. Лабиринт можно пройти за один заход или по одному крылу, и каждая дополнительная комната повышает шансы на добычу, но и риски. Среди наград — мифическая экипировка, косметика и титулы.

Во втором сезоне вернётся «Ключевой миф»: чтобы получить достижение «Ключевой миф Midnight: сезон 2», нужно набрать рейтинг Mythic+ 3600. Blizzard также обещает точечную настройку сложности подземелий.

Сюжетная кампания «Обещание завтрашнего дня» вернёт игроков в Кель’Талас и Зул’Аман. Предстоит примирить хрупкий мир между ними, спуститься в глубины Свернувшегося острова и дать отпор древнему врагу амани — генералу К’Траккси по имени Китикс.

Кроме того, стартует уличное событие «Вторжение аквиpов»: каждый час на десять минут в Вечном Лесу или Зул’Амане будут запускаться серии публичных событий, завершающихся боем с боссом. Всего предусмотрено шесть типов сценариев — три боевых и три небоевых, а боевые могут получить один из восьми аффиксов.

Также в обновлении появится обновление середины сезона: с недели 6 октября Орин Страйлайт начнёт выдавать дополнительный туманный пустотный сердечник в неделю для бонус-броска лута. Игрокам советуют заранее выполнить задания «В тени Катализатора» и «Призматический потенциал». С недели 20 октября откроется цепочка на восходящие камни яда, а также будет снят лимит на гребни.