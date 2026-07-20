Обновление 12.1 для World of Warcraft добавит долгожданные строительные элементы для домов игроков

В обновлении 12.1 разработчики World of Warcraft продолжат развивать систему жилья и реализуют одну из самых востребованных просьб сообщества. Игроки получат набор базовых строительных элементов, которые позволят создавать более сложные конструкции без использования различных обходных способов.

В ассортименте торговцев жилого района появятся деревянные панели для стен и пола разных размеров, треугольные плитки, круглые и квадратные колонны, а также новые прямые и винтовые лестницы. Все элементы можно свободно перекрашивать, что значительно расширит возможности для оформления домов. Стоимость предметов составит от 25 до 100 золотых, а приобрести их сможет любой желающий без дополнительных условий.

Особое внимание Blizzard уделила лестницам. По словам разработчиков, новые модели выглядят аккуратнее прежних, занимают меньше лимита декоративных объектов и заметно упрощают строительство многоуровневых зданий. Благодаря этому поклонники системы жилья смогут реализовывать более амбициозные архитектурные проекты, не сталкиваясь с прежними ограничениями.