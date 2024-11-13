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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 177 оценок

Обновление Mists of Pandaria запустится для World of Warcraft Classic в 2025 году - препатч уже летом

GRAF_RAGE
Новости

Во время презентации Warcraft Direct компания Blizzard объявила, что Mists of Pandaria Classic выйдет после Cataclysm Classic, как только закончится событие Час Сумерек следующим летом!

Препатч Mists of Pandaria Classic выйдет летом 2025 года и будет включать в себя новую игровую расу Пандарен, класс Монах и битвы питомцев! После запуска Mists of Pandaria Classic продолжит оригинальную сюжетную кампанию вместе с оригинальными рейдами, подземельями и сценариями из этого любимого многими дополнения.

Оригинальное дополнение вышло 25 сентября 2012 год, и для многих стало переломным моментом. В World of Warcraft, который ранее полностью базировался на сеттинге и лоре, прописанных еще для RTS-частей франшизы, были внесены совершенно новые элементы. С этого момента история мира начала развиваться, обрастая новыми событиями, героями и увлекательными элементами.

-7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
SexualHarassmentPanda

Я конечно дико извиняюсь но каким хреном это можно назвать классическим WoW? Классически вов это сам вов и Burning Crusade. Ну максимум до личкинга. А они просто щас все последующие аддоны к класике добавят и будет 2 одинаковых вова что за бред вообще.

3
-zotik-

Хехе пандарии больше 10 лет) а адоны выходили каждые два. Т.е еще 5 аддонов за 10 лет пока она ьудет идти к актуалочке там еще 5 выйдет. Далее

Панда к классике ближе чем актуал)

0
Пользователь ВКонтакте

слово класик уже не актуальтно. скоро последний патч будут называть классиком.... класик это класик. когда голая вовка в которой даже фрозен трона нет ну лич ккинг то есть // Вячеслав Манаков

3
birikoni

ура!

0
Шмоня Натанзон

То что хорошего привнесла панда это черный рынок и прокачка зверюшек, в остальном ненужное ДЛЦ сделанное чтобы подлизать очко китайцам....на пандах я и забил на ВоВу.

-5
-zotik-

Оно было интересным, там много чего добавили, включаяя дейлики по 50 шт в день)

0
Шмоня Натанзон -zotik-

Интересным был Катаклизм где все карты перелопатили.....но убили ценность ездовых маунтов введя везде полет....

-1