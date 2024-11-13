Обновление Mists of Pandaria запустится для World of Warcraft Classic в 2025 году - препатч уже летом

Во время презентации Warcraft Direct компания Blizzard объявила, что Mists of Pandaria Classic выйдет после Cataclysm Classic, как только закончится событие Час Сумерек следующим летом!

Препатч Mists of Pandaria Classic выйдет летом 2025 года и будет включать в себя новую игровую расу Пандарен, класс Монах и битвы питомцев! После запуска Mists of Pandaria Classic продолжит оригинальную сюжетную кампанию вместе с оригинальными рейдами, подземельями и сценариями из этого любимого многими дополнения.

Оригинальное дополнение вышло 25 сентября 2012 год, и для многих стало переломным моментом. В World of Warcraft, который ранее полностью базировался на сеттинге и лоре, прописанных еще для RTS-частей франшизы, были внесены совершенно новые элементы. С этого момента история мира начала развиваться, обрастая новыми событиями, героями и увлекательными элементами.