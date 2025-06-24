Обновление "Призраки К'ареша" для WoW расскажет настоящую причину трансформации эфириалов и брокеров

Обновление 11.2 для World of Warcraft под названием «Призраки К’ареша» стало настоящей бомбой для поклонников лора. Сюжетная кампания раскрывает одну из самых загадочных тайн вселенной — настоящую причину трансформации эфириалов и брокеров.

Долгие годы считалось, что их энергетическая форма — результат нападения Пространствуса Всепоглощающего. Однако правда оказалась иной: их трансформация произошла после взрыва К’ареша, устроенного Странником и Ксал’атат. Это была отчаянная попытка остановить Всепоглощающего и спасти планету.

Как объясняет Ксал’атат, энергия Бездны способна только разрушать. Чтобы возродить обитателей К’ареша, понадобилась особая сила Сплетения, превратившая их в новые сущности. Решение скрыть правду было стратегическим — знание могло усилить Пространствуса через страх и раздор.

Теперь и игроки пройдут через подобную трансформацию, обретая энергетическую форму с помощью артефакта Обмотки реши. Это даст шанс противостоять Всепоглощающему на равных.

Ве’нари возвращается на родную планету, где управляет биокуполом и координирует сопротивление. Несмотря на недоверие к Ксал’атат, она объединяет силы ради главной цели — окончательной победы над Всепоглощающим.