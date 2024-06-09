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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 134 оценки

Обьявлена дата выхода World of Warcraft: The War Within

Solstice
Новости

На трансляции Xbox Games Showcase был показан трейлер, в котором разработчики World of Warcraft обьявили дату релиза для масштабного дополнения с подзаголовком The War Within.

Первая часть из трех запланированных, входящее в сагу "The Worldsoul Saga", положит свое начало 27 августа, а обладатели "Епического издания" смогут начать игру на несколько дней раньше - 23 августа. Вместе с трейлером была упубликована дорожная карта обновления.

Напоминаем вам, что дополнение The War Within привнесет в игру новый мир для исследования, новую союзную расу гномов "Земельники", новые рейды, героические талланты, а планка уровня будет повышена до 80.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Egik81

Бесконечная качалка денег на вселенной где они умудрились испоганить ремастер одиночки.

6
Магае

че слышно по добавлению гейпас?

0
luVol

Это экз пк и пока он будет экзом пк не появится в геймпас

0
Thinker_724 luVol

они на ящик переводят,вопрос времени

0
Магае

еще осталось выяснить как купить доп и будет ли такая возможность на ру аки.

0
Пользователь ВКонтакте

Фиерично блин конечно, что половина синематика - это нарезка предыдущих синематиков // Артём Василенко

0
Пользователь ВКонтакте

Закончил я ещё на пандарии и больше не возвращался, вышло уже тысячу дополнений новых. И вот вопрос, стоит ли вернуться пощупать спустя много лет? Или вов уже умер все же? // Александр Саранов

0
КристианПобединский

шняга эти ммо для детишек

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