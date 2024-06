Обьявлена дата выхода World of Warcraft: The War Within

На трансляции Xbox Games Showcase был показан трейлер, в котором разработчики World of Warcraft обьявили дату релиза для масштабного дополнения с подзаголовком The War Within.

Первая часть из трех запланированных, входящее в сагу "The Worldsoul Saga", положит свое начало 27 августа, а обладатели "Епического издания" смогут начать игру на несколько дней раньше - 23 августа. Вместе с трейлером была упубликована дорожная карта обновления.

Напоминаем вам, что дополнение The War Within привнесет в игру новый мир для исследования, новую союзную расу гномов "Земельники", новые рейды, героические талланты, а планка уровня будет повышена до 80.