Обьявлена дата выхода World of Warcraft: The War Within

На трансляции Xbox Games Showcase был показан трейлер, в котором разработчики World of Warcraft обьявили дату релиза для масштабного дополнения с подзаголовком The War Within.
Первая часть из трех запланированных, входящее в сагу "The Worldsoul Saga", положит свое начало 27 августа, а обладатели "Епического издания" смогут начать игру на несколько дней раньше - 23 августа. Вместе с трейлером была упубликована дорожная карта обновления.
Напоминаем вам, что дополнение The War Within привнесет в игру новый мир для исследования, новую союзную расу гномов "Земельники", новые рейды, героические талланты, а планка уровня будет повышена до 80.
Бесконечная качалка денег на вселенной где они умудрились испоганить ремастер одиночки.
че слышно по добавлению гейпас?
Это экз пк и пока он будет экзом пк не появится в геймпас
они на ящик переводят,вопрос времени
еще осталось выяснить как купить доп и будет ли такая возможность на ру аки.
Фиерично блин конечно, что половина синематика - это нарезка предыдущих синематиков // Артём Василенко
Закончил я ещё на пандарии и больше не возвращался, вышло уже тысячу дополнений новых. И вот вопрос, стоит ли вернуться пощупать спустя много лет? Или вов уже умер все же? // Александр Саранов
шняга эти ммо для детишек