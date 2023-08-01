Объявлена дата запуска официальных хардкорных серверов WoW Classic

У персонажей будет всего лишь одна жизнь
24 августа Blizzard запустит хардкорные игровые миры World of Warcraft Classic. За два дня до этого разработчики выпустят обновление 1.14.4, которое изменит систему PvP. 15 августа станет последним днем обновления рейтинга чести перед отменой старой системы.
Главным правилом серверов станет одна жизнь у всех персонажей. После смерти его можно будет перенести на обычные миры WoW Classic, либо путешествовать по хардкорному серверу в виде призрака.
Эту парашу пора уже закрыть давно.