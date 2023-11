Обьявлены бонусы за предзаказ World of Warcraft: Cataclysm Classic

Безумный Смертокрыл Разрушитель вновь вырвался из своего логова, навсегда изменив Азерот. Cataclysm Classic™¹ перенесет вас в эпоху разрушений и пламени. Но в этот раз новый контент будет выходить гораздо чаще, развитие персонажа ускорится, коллекции значительно расширятся — и это далеко не все новинки!



Для игры в Cataclysm Classic понадобится только подписка или игровое время WoW®. Приключения на Азероте можно сделать еще увлекательнее, приобретя расширения.

¹Выход дополнения Cataclysm Classic™ состоится не позднее 31 августа 2024 г.

²Питомец и транспорт «Аватара Пламени» станут доступны в игровых мирах WoW® Classic (сейчас — Wrath of the Lich King Classic™) сразу после приобретения.

³Питомец и транспорт «Скованный рунами Повелитель Огня» станут доступны в современной версии World of Warcraft® после выхода контентного обновления «Хранители Сна» (10.2) и последующей перезагрузки игровых миров, запланированной на 7 ноября 2023 г.

⁴Комплект для трансмогрификации и игрушка станут доступны в игровых мирах WoW® Classic с выходом обновления, предшествующего дополнению Cataclysm Classic™. Выход обновления состоится не позднее 31 августа 2024 г.

Игрушка, комплект для трансмогрификации и аватара Пламени (транспорт) доступны только в развивающихся игровых мирах WoW® Classic (текущее дополнение: Wrath of the Lich King Classic™). Скованный рунами Повелитель Огня (транспорт) доступен только в современных мирах World of Warcraft®.

Услуга повышения уровня до 80-го доступна только в развивающихся игровых мирах WoW® Classic (текущее дополнение: Wrath of the Lich King Classic™). Услугой повышения уровня могут воспользоваться только те учетные записи WoW®, для которых она была приобретена или получена в подарок.

Расширение до Epic Edition не позволяет повторно получить внутриигровые предметы, ранее полученные для учетной записи за счет набора Heroic Edition.

Пылающий героический комплект



Пылающий героический комплект включает Гневиончика (питомца) для персонажей в мирах WoW Classic² и современной версии World of Warcraft³, летающий транспорт «Аватара Пламени»² для персонажей в WoW Classic и летающий транспорт «Скованный рунами Повелитель Огня» для персонажей в современной версии World of Warcraft³. Персонажи в мирах WoW Classic также получат комплект для трансмогрификации «Облачение Сумеречного Молота»⁴ и игрушку из стартового комплекта «Городок-из-табакерки»⁴.



