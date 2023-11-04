Обьявлены бонусы за предзаказ World of Warcraft: Cataclysm Classic

Безумный Смертокрыл Разрушитель вновь вырвался из своего логова, навсегда изменив Азерот. Cataclysm Classic™¹ перенесет вас в эпоху разрушений и пламени. Но в этот раз новый контент будет выходить гораздо чаще, развитие персонажа ускорится, коллекции значительно расширятся — и это далеко не все новинки!
Для игры в Cataclysm Classic понадобится только подписка или игровое время WoW®. Приключения на Азероте можно сделать еще увлекательнее, приобретя расширения.
- ¹Выход дополнения Cataclysm Classic™ состоится не позднее 31 августа 2024 г.
- ²Питомец и транспорт «Аватара Пламени» станут доступны в игровых мирах WoW® Classic (сейчас — Wrath of the Lich King Classic™) сразу после приобретения.
- ³Питомец и транспорт «Скованный рунами Повелитель Огня» станут доступны в современной версии World of Warcraft® после выхода контентного обновления «Хранители Сна» (10.2) и последующей перезагрузки игровых миров, запланированной на 7 ноября 2023 г.
- ⁴Комплект для трансмогрификации и игрушка станут доступны в игровых мирах WoW® Classic с выходом обновления, предшествующего дополнению Cataclysm Classic™. Выход обновления состоится не позднее 31 августа 2024 г.
- Игрушка, комплект для трансмогрификации и аватара Пламени (транспорт) доступны только в развивающихся игровых мирах WoW® Classic (текущее дополнение: Wrath of the Lich King Classic™). Скованный рунами Повелитель Огня (транспорт) доступен только в современных мирах World of Warcraft®.
- Услуга повышения уровня до 80-го доступна только в развивающихся игровых мирах WoW® Classic (текущее дополнение: Wrath of the Lich King Classic™). Услугой повышения уровня могут воспользоваться только те учетные записи WoW®, для которых она была приобретена или получена в подарок.
- Расширение до Epic Edition не позволяет повторно получить внутриигровые предметы, ранее полученные для учетной записи за счет набора Heroic Edition.
Для игры в Cataclysm Classic понадобится только подписка или игровое время World of Warcraft. Игра станет доступна сразу, как только выйдет.
Пылающий героический комплект
Пылающий героический комплект включает Гневиончика (питомца) для персонажей в мирах WoW Classic² и современной версии World of Warcraft³, летающий транспорт «Аватара Пламени»² для персонажей в WoW Classic и летающий транспорт «Скованный рунами Повелитель Огня» для персонажей в современной версии World of Warcraft³. Персонажи в мирах WoW Classic также получат комплект для трансмогрификации «Облачение Сумеречного Молота»⁴ и игрушку из стартового комплекта «Городок-из-табакерки»⁴.
Расширение до пылающего эпического комплекта
Расширение до пылающего эпического комплекта включает все содержимое героического комплекта. Кроме того, вы получите повышение уровня до 80-го и 30 дней игрового времени.
вау! аддон 13-летней давности предлагают купить снова за 80 евро... потрясающе.
А прочитать новость сил не хватило ? осилили только заголовок ?
Тут как бы другой вопрос.А кому нужен этот Катаклизм?Сколько помню,большинство любило Ваниллу,БК и ЛК.Кату помню засрали и много ушло людей.
Ну именно на Кате был самый большой пик онлайн игроков, и она была гораздо хардкорней того же лича, так что кому-то да нужна будет
Черт, вот я и дожил когда ката стала классикой.
А ведь кажется что только недавно на локальном (корбина, warhead) сервере играл.
А когда предзаказ на ванила 3.3.5 будет?
прошло уже
Главный Вопрос... Они опять закроют ЛИЧА и откроют это? Я вообще хотел на бк остаться ,Личинка уже оказуалена в плане прокача.
Тодд Говард наверняка рыдает от умиления каждый раз, когда билизярды перепродают свои адд-оны к Скайкрафту.