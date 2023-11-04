Обьявлены бонусы за предзаказ World of Warcraft: The War Within

Blizzard открыла пердзаказ на дополнение World of Warcraft: The War Within. Для покупки доступны версии игры в трех вариантах - "Base Edition", "Heroic Edition" и "Epic Edition". В зависимсоти от выбранного вами издания, увеличивается количество внутриигровых бонусов.
Издание Base Edition (50 Евро)
- Доступ к World of Warcraft: The War Within сразу после выхода
- World of Warcraft: Dragonflight
- Улучшенное повышение уровня до 70-го
- 500 Торговых жетонов
Издание Heroic Edition (70 Евро)
- Все из издания "Base Edition"
- Транспорт Алгарийский странник бурь с возможностью динамичного полета, десятками вариантов внешности и особыми гоночными маршрутами
- Комплект для трансмогрификации "Облачение странника бурь"
- Еще 250 Торговых жетонов
Издание Epic Edition (90 Евро)
- Все из изданий "Heroic Edition" и "Heroic Edition"
- Доступ к бета-версии The War Within⁴
- 3-дневный ранний доступ к The War Within
- 30 дней игрового времени
- Питомец детеныш бури Шквальчик
- Игрушка Грифон бури – качалка
- Камень возвращения земных недр
- Еще 250 Торговых жетонов
Выход дополнения состоится до 31 декабря 2024 года.
90 Евро
мелкософт денех хочет сразу чтоб 666 миллиардов уплоченных отбить и фиксануть прибыль ну а потом спенсер скажет что ща такое сделанм что все офигеют как только так сразу и поедет дальше гастролировать
Меня интересует будет доступна в России
Бедные хомяки, готовы мало того, что тащить любые бабки, дак ещё и даже готовы это делать окольными путями, когда тебя официально пнули под зад и сказали, что тебя здесь никто не ждёт.
У куколдов бомбит. xD
На данный момент из подобных онлайн игр есть только два варианта, WoW и все остальные. Либо жертвуешь своей гордостью, либо пачкаешь рот китайско-корейскими фекалиями.
ну teso вроде говорят норм, сам не играл
Ну да, 3го же варианта не дано - не играть во всякий мусор. У куколдов только 1 вариант, нести деньги своему хозяину, вдруг хозяин задобрится и не будет тебя пинком под зад выгонять. Но плохо что-то задабриваешь, вон даже гифты отключили уже.