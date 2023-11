Обьявлены бонусы за предзаказ World of Warcraft: The War Within

Blizzard открыла пердзаказ на дополнение World of Warcraft: The War Within. Для покупки доступны версии игры в трех вариантах - "Base Edition", "Heroic Edition" и "Epic Edition". В зависимсоти от выбранного вами издания, увеличивается количество внутриигровых бонусов.

Издание Base Edition (50 Евро)

Доступ к World of Warcraft: The War Within сразу после выхода

World of Warcraft: Dragonflight

Улучшенное повышение уровня до 70-го

500 Торговых жетонов

Издание Heroic Edition (70 Евро)

Все из издания "Base Edition"

Транспорт Алгарийский странник бурь с возможностью динамичного полета, десятками вариантов внешности и особыми гоночными маршрутами

Комплект для трансмогрификации "Облачение странника бурь"

Еще 250 Торговых жетонов

Издание Epic Edition (90 Евро)

Все из изданий "Heroic Edition" и "Heroic Edition"

Доступ к бета-версии The War Within⁴

3-дневный ранний доступ к The War Within

30 дней игрового времени

Питомец детеныш бури Шквальчик

Игрушка Грифон бури – качалка

Камень возвращения земных недр

Еще 250 Торговых жетонов

Выход дополнения состоится до 31 декабря 2024 года.