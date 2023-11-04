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World of Warcraft 21.11.2004
8.3 3 016 оценок

Обьявлены бонусы за предзаказ World of Warcraft: The War Within

Solstice
Новости

Blizzard открыла пердзаказ на дополнение World of Warcraft: The War Within. Для покупки доступны версии игры в трех вариантах - "Base Edition", "Heroic Edition" и "Epic Edition". В зависимсоти от выбранного вами издания, увеличивается количество внутриигровых бонусов.

Издание Base Edition (50 Евро)

  • Доступ к World of Warcraft: The War Within сразу после выхода
  • World of Warcraft: Dragonflight
  • Улучшенное повышение уровня до 70-го
  • 500 Торговых жетонов

Издание Heroic Edition (70 Евро)

  • Все из издания "Base Edition"
  • Транспорт Алгарийский странник бурь с возможностью динамичного полета, десятками вариантов внешности и особыми гоночными маршрутами
  • Комплект для трансмогрификации "Облачение странника бурь"
  • Еще 250 Торговых жетонов

Издание Epic Edition (90 Евро)

  • Все из изданий "Heroic Edition" и "Heroic Edition"
  • Доступ к бета-версии The War Within⁴
  • 3-дневный ранний доступ к The War Within
  • 30 дней игрового времени
  • Питомец детеныш бури Шквальчик
  • Игрушка Грифон бури – качалка
  • Камень возвращения земных недр
  • Еще 250 Торговых жетонов

Выход дополнения состоится до 31 декабря 2024 года.

-8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
KANSERVATOR

90 Евро

1
Wolfenstein

мелкософт денех хочет сразу чтоб 666 миллиардов уплоченных отбить и фиксануть прибыль ну а потом спенсер скажет что ща такое сделанм что все офигеют как только так сразу и поедет дальше гастролировать

-2
UnconcernedQuirion

Меня интересует будет доступна в России

-4
wianewa

Бедные хомяки, готовы мало того, что тащить любые бабки, дак ещё и даже готовы это делать окольными путями, когда тебя официально пнули под зад и сказали, что тебя здесь никто не ждёт.

У куколдов бомбит. xD

-3
Xrona66 wianewa

На данный момент из подобных онлайн игр есть только два варианта, WoW и все остальные. Либо жертвуешь своей гордостью, либо пачкаешь рот китайско-корейскими фекалиями.

0
ExquisiteUrick Xrona66

ну teso вроде говорят норм, сам не играл

0
wianewa Xrona66

Ну да, 3го же варианта не дано - не играть во всякий мусор. У куколдов только 1 вариант, нести деньги своему хозяину, вдруг хозяин задобрится и не будет тебя пинком под зад выгонять. Но плохо что-то задабриваешь, вон даже гифты отключили уже.

-1