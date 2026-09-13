Открылись предзаказы на World of Warcraft: Forever - у игры будут три издания, бета и коды для друзей

Blizzard открыла предзаказ на World of Warcraft: Forever, новую версию классической MMORPG, которая позиционируется как "новый способ" игры в WoW. Релиз запланирован на 4 ноября 2026 года, а доступ к бете стартует уже 17 сентября. Игрокам на выбор доступны три цифровых набора:

Героический комплект небеснорожденных - $30 (16299 тенге/3000 рублей): открывает расу Небеснорожденных и вступительную часть игры на острове Зефрис, а также дает небесно-голубой коготь в качестве наземного транспорта, наряд шен'дорайского небесного провидца и уличную экипировку опытного искателя приключений для трансмогрификации, рюкзак опытного искателя приключений в виде украшения на спину, игрушку "Ветряной колодец шен'дорай" и предметы декора в стиле небеснорожденных. Сюда же входят ранняя резервация имени в WoW: Forever и один стартовый код для приглашения друга.

открывает расу Небеснорожденных и вступительную часть игры на острове Зефрис, а также дает небесно-голубой коготь в качестве наземного транспорта, наряд шен'дорайского небесного провидца и уличную экипировку опытного искателя приключений для трансмогрификации, рюкзак опытного искателя приключений в виде украшения на спину, игрушку "Ветряной колодец шен'дорай" и предметы декора в стиле небеснорожденных. Сюда же входят ранняя резервация имени в WoW: Forever и один стартовый код для приглашения друга. Эпический комплект небеснорожденных - $60 (32499 тенге/6000 рублей): включает все перечисленное выше, а вдобавок дает доступ к бета-тестированию WoW: Forever, верного спутника опытного искателя приключений в виде наземного транспорта, питомцев - зерглинга, панду, Диабло и Пачимари, а также гербовые накидки Лордерона и Шен'дорай и 30 дней игрового времени WoW. Кроме того, вместо одного кода для приглашения друга вы получаете три.

включает все перечисленное выше, а вдобавок дает доступ к бета-тестированию WoW: Forever, верного спутника опытного искателя приключений в виде наземного транспорта, питомцев - зерглинга, панду, Диабло и Пачимари, а также гербовые накидки Лордерона и Шен'дорай и 30 дней игрового времени WoW. Кроме того, вместо одного кода для приглашения друга вы получаете три. Коллекция Warcraft Forever - $80 (43299 тенге/8000 рублей): самое полное издание. Содержит "Эпический комплект небеснорожденных" и доступ к Warcraft III: Reforged: Forsaken Kingdom, которая связывает сюжет The Frozen Throne с первыми днями World of Warcraft, а также предметы декора в виде статуэток людей и Отрекшихся. Количество стартовых кодов для приглашения друзей - те же три.

Доступ к WoW: Forever включен в активную подписку World of Warcraft, но новую расу Небеснорожденных и стартовый опыт на острове Зефрис можно получить только при покупке изданий. Владельцы изданий от $60 и выше получат коды для приглашения друзей на неделю запуска - с 4 по 11 ноября. Коды начнут рассылать с 20 октября.

Также с 27 октября по 3 ноября пройдет ранняя резервация имен - можно будет создать персонажа и занять желаемый ник до релиза.