Патч 12.0.5 для World of Warcraft: Midnight обернулся масштабной катастрофой из-за критических багов и нерабочих механик

Релиз патча 12.0.5 для дополнения Midnight, который должен был стать триумфом Blizzard, превратился в настоящий провал. Вместо ожидаемых улучшений игроки столкнулись с массой критических ошибок, что заставило сообщество объединиться с требованием пересмотреть процессы разработки и тестирования.

Сразу после выхода обновления 21 апреля Blizzard признала наличие «технических проблем», вызывающих лаги и отключения серверов. Ключевая новая механика расширения Midnight — система жилья — была полностью отключена из-за критического бага, который приводил к «недопустимым ошибкам». Режим «Декоративные дуэли» (Decor Duels) — аналог классических пряток Prop Hunt — тоже оказался неудачным. Игроков, которые хорошо прячутся, система наказывала за «неучастие», лишая наград, в то время как определённые внутриигровые способности (например, «Выслеживание гуманоидов» у охотников) позволяли ищущей стороне легко обнаруживать спрятавшихся.

Новая система «Пустотная кузня» (Voidforge), призванная дать игрокам больше контроля над экипировкой и защитить от нежелательных дубликатов, на деле выдавала именно повторы, лишая игроков еженедельного лимита попыток. Blizzard пообещала компенсацию. Кроме того, игроки обнаружили множество классовых проблем: паладины специализации «Свет» наносили на 50% меньше урона, ключевой талант рыцаря смерти «Нечестивость» работал некорректно, чернокнижники-демонологи столкнулись с багами, а финальный босс Л’ура оказался практически непобедимым. Новое достижение для «Эпохальных+» подземелий тоже было сломано и временно отключено. Среди прочих странностей — невозможность нормально управлять персонажем и низкое качество текстовых описаний заданий, что заставило игроков заподозрить использование ИИ для перевода.

Многие проблемы были исправлены в течение 48 часов, однако репутационный ущерб уже был нанесён. Ситуацию усугубило объявление о повышении цен на подписку в ряде регионов, последовавшее сразу за провальным запуском. На Reddit игроки призвали Blizzard изменить контроль качества и уделять больше времени полировке обновлений, даже если это означает отказ от восьминедельного цикла патчей, действующего с 2022 года. Игроки выразили готовность ждать 10–12 недель ради качественного контента. Это особенно резонирует на фоне недавних закрытий крупнейших приватных серверов WoW, что подлило масла в огонь недовольства сообщества.

Геймдиректор Ион Хаззикостас ранее заявлял, что Blizzard «никогда сознательно» не пойдёт на компромисс в вопросах качества, однако проблемы патча 12.0.5 ставят под сомнение эти слова. Сообщество ожидает от Blizzard более ответственного подхода к тестированию и выпуску обновлений.