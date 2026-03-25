Пациент с имплантом Neuralink играет в World of Warcraft силой мысли

Ветеран британской армии Джон Нобл, ставший одним из первых добровольцев с имплантом Neuralink N1, поделился подробностями своего опыта использования интерфейса «мозг—компьютер» (BCI). По словам Нобла, операция прошла «на удивление легко»: под общим наркозом ему сделали небольшой разрез, после чего роботизированная система аккуратно ввела 1024 ультратонкие нити в моторную кору головного мозга.

Уже на следующий день Нобл отправился домой, к третьему дню чувствовал себя значительно лучше, а к концу первой недели небольшой шрам на голове начал бледнеть. Настоящее знакомство с возможностями устройства началось на второй неделе, когда он подключил Neuralink к MacBook. После калибровки Нобл смог управлять курсором, просто думая о направлении движения. К третьей неделе, по его словам, это стало «второй натурой».

На 80-й день Нобл впервые открыл World of Warcraft. Несмотря на начальные сложности с настройкой BCI, вскоре он уже мог свободно перемещаться по Азероту, участвовать в рейдах и «творить настоящую магию» — без мыши и клавиатуры, исключительно силой намерения. «Свобода вызывает привыкание», — написал Нобл, подводя итог своим впечатлениям.