ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 406 оценок

Пациент с имплантом Neuralink играет в World of Warcraft силой мысли

KoRnEr KoRnEr

Ветеран британской армии Джон Нобл, ставший одним из первых добровольцев с имплантом Neuralink N1, поделился подробностями своего опыта использования интерфейса «мозг—компьютер» (BCI). По словам Нобла, операция прошла «на удивление легко»: под общим наркозом ему сделали небольшой разрез, после чего роботизированная система аккуратно ввела 1024 ультратонкие нити в моторную кору головного мозга.

Уже на следующий день Нобл отправился домой, к третьему дню чувствовал себя значительно лучше, а к концу первой недели небольшой шрам на голове начал бледнеть. Настоящее знакомство с возможностями устройства началось на второй неделе, когда он подключил Neuralink к MacBook. После калибровки Нобл смог управлять курсором, просто думая о направлении движения. К третьей неделе, по его словам, это стало «второй натурой».

На 80-й день Нобл впервые открыл World of Warcraft. Несмотря на начальные сложности с настройкой BCI, вскоре он уже мог свободно перемещаться по Азероту, участвовать в рейдах и «творить настоящую магию» — без мыши и клавиатуры, исключительно силой намерения. «Свобода вызывает привыкание», — написал Нобл, подводя итог своим впечатлениям.

Технологии Железо
18
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
AndralStormborn

Если это можно делать с чипом, значит можно научится делать и без него, даже больше - предметы двигать силой мысли, творить миры. Чип тут всего лишь костыль

11
Great-heartedElio

да уж.. ну и зачем ему его дали. Наверняка есть нуждающиеся с более полезным применением

4
Niт6iтЛиsт4n

ну... не он первый (но один из первых) не он последний)) вообще я бы тоже себе такую штуку не прочь заиметь но не прототип а стабипльный серийник

2
Иваныч из Тулы

Я думаю, кто ещё играет в ВоВ и так силой мысли без имплантов это делают.

2
borsic

Вот что надо развивать импланты, лекарства, а не ракеты и бомбы.

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ