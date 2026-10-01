Первые игроки уже получили бан за продажу золота в WoW Forever - Blizzard начала выполнять свои жёсткие обещания

Blizzard не стала откладывать обещанные меры против продажи золота за реальные деньги в World of Warcraft Forever. Пока игра находится в бета-тестировании, первые нарушители уже начали получать наказания, причём среди них оказался известный стример Payo.

Ранее Blizzard предупреждала, что будет серьёзно бороться с RMT и постепенно ужесточать наказания для покупателей нелегального золота. Разработчики отдельно заявили, что могут не только изымать полученное золото, но и закрывать аккаунты нарушителей.

Теперь эти обещания перешли от слов к делу. Один из аккаунтов Payo был заблокирован после публичных эпизодов, связанных с покупкой золота. При этом другой известный стример, Ziqo, пока отделался изъятием полученного золота — на его персонаже после этого осталось всего 9 серебряных монет.

Особенно показательно, что Blizzard начала действовать ещё до полноценного запуска World of Warcraft Forever. Ранее игроки опасались, что новая игра повторит проблемы классического WoW, где продажа золота и другие способы вмешательства в экономику получили широкое распространение.

Теперь у Blizzard уже есть первые реальные наказания, а не только предупреждения. Насколько последовательно разработчики продолжат применять санкции к покупателям золота после релиза, станет понятно ближе к запуску World of Warcraft Forever 4 ноября.