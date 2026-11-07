Первый игрок World of Warcraft Forever достиг 60-го уровня всего за три дня после запуска

World of Warcraft Forever задумывалась как игра, в которой нужно не торопиться, исследовать мир и заводить знакомства, а не стремительно добираться до финального контента. Однако один из игроков уже достиг максимального 60-го уровня спустя всего три дня после запуска.

Первой командой, добравшейся до максимального уровня, стала JokerD во главе со стримером Jokerd. Группа состояла исключительно из нежити и одного тролля. Выбор расы нежити оказался особенно полезным: Blizzard изменила способность «Каннибализм», позволив ей восстанавливать ману. Благодаря этому игроки практически не тратили время на восстановление ресурсов между масштабными сражениями. Во время прокачки они собирали большие группы противников и уничтожали их массовыми атаками.

Jokerd уже прославился тем, что первым в мире достиг 60-го уровня в World of Warcraft Classic после запуска в 2019 году. Поэтому неудивительно, что его команда вновь оказалась впереди остальных. Несмотря на серьёзную конкуренцию, группа сохраняла значительное преимущество на протяжении всей гонки. На момент публикации ближайший игрок за пределами команды JokerD, Ksuper Worldfirst, достиг лишь 53-го уровня.

Впрочем, торопиться с прокачкой сейчас не особенно выгодно. Первые рейды — Barrow Deeps, Hyjal Summit и логово Ониксии — откроются только 9 декабря. Поэтому игроки, достигшие максимального уровня уже в эти выходные, могут столкнуться с нехваткой занятий в ожидании нового контента.

Главный дизайнер World of Warcraft Forever Крис Зирхут ранее объяснял, что Blizzard рассчитывает на создание игроками нескольких персонажей и считает прокачку одной из ключевых частей игрового процесса. Поэтому тем, кто слишком быстро достигнет 60-го уровня, разработчики фактически предлагают начать заново и попробовать другой путь развития персонажа.