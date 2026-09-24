Первый патч для World of Warcraft: Forever усилит погодные эффекты

Если Blizzard и удалось что-то сделать идеально в World of Warcraft: Forever, так это передать атмосферу. Ни с чем не сравнится прогулка под лунным светом по Тирисфальским лесам — когда по пути к очередному заданию слышишь вдалеке вой и хлопанье крыльев. Однако многим игрокам, знакомым с той эпохой WoW, на которой основана эта версия, казалось, что чего-то не хватает.

«Я скучаю по тем временам, когда бегал своим дворфом-охотником по Дун Морогу под культовую музыку, сквозь сильную метель, ограничивающую видимость; брал задания у дворфа у костра и приводил в порядок инвентарь», — писал пользователь Reddit Darthbobz, призывая Blizzard вернуть в WoW: Forever старые погодные эффекты.

Дело не в том, что в WoW: Forever вообще нет дождя или снега, — просто их недостаточно. Игроки хотят, чтобы погодные явления буквально слепили их, а не просто намекали на приближение бури.

Blizzard сама заявляет, что главные принципы WoW: Forever — это восприятие мира как центрального персонажа и приоритет самого путешествия над конечной целью. И по большей части это так: значительную часть времени игроки проводят, бегая по лесам и пустыням, а не пролетая над ними верхом, как в современной версии этой MMO. Однако «облегченные» погодные эффекты в бета-версии диссонируют со стремлением Blizzard вернуть в игру те самые трудности и препятствия, которые были характерны для раннего WoW.

Как выяснилось, Blizzard разделяет это мнение: судя по тизеру следующего обновления, в «определенных» зонах бета-версии WoW: Forever интенсивность погодных эффектов будет выкручена на максимум. Видео представляет собой нарезку кадров в стиле ASMR, демонстрирующую ливень в Элвиннском лесу. Это настоящий шторм, заставляющий инстинктивно искать укрытие в таверне, чтобы не промокнуть.

Максимальный уровень в бета-версии ограничен 20-м, поэтому, когда Blizzard говорят, что усиленные погодные эффекты появятся лишь в «определенных» зонах, возможно, это связано с тем, что большая часть игры пока недоступна. Вероятно также, что механики снежных и песчаных бурь еще не до конца готовы к внедрению, но точно мы узнаем об этом лишь после выхода описания обновлений (патчноутов) позднее на этой неделе.

Такая оперативность Blizzard заставляет задуматься: увидят ли игроки в будущем обновления, основанные на их отзывах, которые будут более значимыми, чем просто правки баланса и исправление ошибок? Судя по потоку хвалебных отзывов за последнюю неделю, WoW: Forever уже находится в отличной форме. Это многообещающий знак для игры, официальный выход которой состоится уже скоро — 4 ноября.