Первый трейлер и подробности дополнения World of Warcraft: The War Within

Не давая передышки фанатам, вслед за анонсом начала новой сюжетной арки The World Soul Saga был показан трейлер первого дополнения этого цикла под названием The War Within.

Дополнение выходит в следующем году. Игрокам предстоит вступить в битву с древней тьмой, возраст которой могут не помнить даже древнейшие из эльфов Азерота. Цивилизация Нрубов, таинственная и скрывающаяся в глубинах мира, вновь поднимет свою голову.

Подробностей о новом дополнении немного, но вот что прозвучало со сцены мероприятия: