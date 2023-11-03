Первый трейлер и подробности дополнения World of Warcraft: The War Within

Не давая передышки фанатам, вслед за анонсом начала новой сюжетной арки The World Soul Saga был показан трейлер первого дополнения этого цикла под названием The War Within.
Дополнение выходит в следующем году. Игрокам предстоит вступить в битву с древней тьмой, возраст которой могут не помнить даже древнейшие из эльфов Азерота. Цивилизация Нрубов, таинственная и скрывающаяся в глубинах мира, вновь поднимет свою голову.
Подробностей о новом дополнении немного, но вот что прозвучало со сцены мероприятия:
- Таланты героя влияют на классы, например, можно стать Шаманом-видящим как в Warcraft 3.
- Действие The War Within происходит под землей, хотя локации выглядят невероятно разнообразными, есть и надземные области.
- Земляные дворфы — новая союзная раса для обеих фракций.
- В центре внимания находятся королевства Неруба и Гномов.
- История вращается вокруг Ксал'атат, которую игроки встретили в Битве за Азерот.
- Отряды — это новая функция, которая позволяет вам превратить ваш пул альтернативных персонажей в общий пул трансмогрификации, банка и ресурсов.
Бюджет синематика ушел на золотой парашют для Котика😆
Спасибо за бородатых женщин.
У кого, что болит...Я этого даже не заметил)
Ну можешь подолбится там я ж ничего не имею против. ВОВ постепенно деградирует сугубо из года в года, внося изменения в базовый лор игры, который строился десятилетиями и придя к этому. Болит у тебя мне пофиг на ВОВ, но не обозначить ещё один шаг в дно я не могу. В том же овервотче вдруг все женские персонажи стали быть симпатичными, но зато представили на близконе сексуализированного мужского персонажа. Забавненько и не более того и близы никак понять не могут чего у них уже за последние дополнения в Вове активность падает овервотч я просто умолчу
Так большинство на пиратских серверах играет. Причем тут борода? При создании персонажа, в настройках, можно эту бороду убрать.
и всё же это поразительно как несмотря на такой возраст вовки , она живёт дальше и развивается , как будто кто то захотел создать скайрим со всеми модами нексуса одновременно )))
Не в обиду фанатам, скорее это банальная придирка. Но, почему такой графон у игры всратый. Идут года, игра платная, разрабы не бедствуют. Лишь изредка текстурки меняют, не могут её подтянуть до вразумительных стандартов качества. Выглядит игра визуально как бесплатный невервинтер найт онлайн.
Ну это же визуальный стиль такой, который тянется еще со времен 3 варкрафта
Я вижу две причины. Первая: это всё-таки ММО и игра должна работать у максимального количества пользователей, так что приходится оптимизировать всё что можно. Вторая: Первая ВОВ вышла то когда? Графон конечно с её времён подтянули, но кардинальные изменения в нём наверное не сделаешь, только обновлять, а переносить такую огромную игру на новый движок никто не будет