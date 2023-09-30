По данным Blizzard, на хардкорных серверах WoW Classic уже погибло около 2 млн игроков ©

За месяц существования классической хардкорной версии World of Warcraft почти 2 млн. персонажей закончили свой жизненный путь в перманентной смерти.

По данным Blizzard, с момента запуска официальных серверов Hardcore погибло ровно 1 982 716 игроков. Огромную часть из этого числа, 401 980 человек, составили игроки-охотники. Воины погибли 332 970 раз, а маги, мастера борьбы с толпой и атак по области действия, - 294 082 раза. Число смертей паладинов и шаманов относительно невелико, что, скорее всего, связано с тем, что они уникальны для Альянса и Орды соответственно, а значит, в них играет меньшее число игроков. В совокупности эти два гибридных класса, специфичных для каждой фракции, по количеству смертей стоят ниже варлока.

Если вчитаться в статистику, то можно понять несколько вещей. Прежде всего, охотники, воины и маги являются одними из наиболее часто встречающихся в игре классов, что, соответственно, приводит к увеличению количества смертей. Охотник, в частности, является интересным примером. Многие игроки WoW считают охотника "легким режимом" в сценарии перманентной смерти, поскольку он может симулировать смерть, чтобы выйти из сложной ситуации, а также имеет питомца, который помогает удерживать аггро и убивать врагов. Единственная проблема заключается в том, что охотники получают питомца только на 10-м уровне.

Учитывая, что в процессе достижения максимального уровня погибло около 2 млн. персонажей, похоже, что WoW Classic Hardcore нашла свою аудиторию.