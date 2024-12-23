По мнению директора World of Warcraft, только хардкорный режим смог подарить игрокам чувство ностальгии

Хардкорный режим в World of Warcraft, представленный в 2023 году, стал неожиданной ноткой ностальгии для игроков, которым не хватало этих ощущений от классической версии ММО. Несмотря на то, что WoW Classic задумывался как возвращение к оригинальной MMORPG, директор игры Ион Хаззикостас заявил в интервью журналу Edge, что именно хардкорному режиму удалось воссоздать истинную атмосферу ранних 2000-х лучше, чем релиз "классики" в 2019 году.

Хардкорный режим добавляет уникальную механику перманентной смерти, заставляя игроков проходить весь путь от начальных уровней до эндгейма без единой ошибки. По словам Хаззикостаса, это полностью изменило восприятие игрового процесса:

Каждый шаг имел значение, и это было куда ближе к 2004-2005 годам, чем современный подход, где важно только эндгейм. Это не просто одиночное путешествие. Это группа игроков против мира, где все полагаются друг на друга

Этот режим сделал ставку на командное взаимодействие и общую цель. Это позволило многим игрокам вновь почувствовать азарт и важность каждого момента в игре, которая, по мнению критиков, за последние годы сосредоточилась исключительно на высокоуровневом контенте.

Хардкор оказался невероятно популярен среди сообщества и стал одним из самых ярких моментов в новейшей истории игры. На фоне недовольства игроков событиями и распределением наград, этот режим предлагает свежий взгляд на то, как вернуть дух приключений в некогда культовую World of Warcraft.