По мотивам World of Warcraft состоялся релиз новогоднего эротического приключения "XMAS24"

Несколько дней назад создатель контента, Auril3D, опубликовал новогодний эпизод XXXMas 2024, который автор, по традиции, публикует с началом каждого нового года. Контент игры создан в развлекательных целях и предназначен для взрослой аудитории 18+.
Новай эпизод расскажет историю о путешествии Темной Госпожи, Сильване, которая была вынуждена остановится в маленькой, но уютной, деревушке неподалеку, что бы спастись от жуткой метели. В этой деревушке она станет участницей разворачивающихся событий, которые приведут ее к получению некоего таинственного артефакта.
Особенности:
- Игра построена на Unreal Engine;
- Простой в освоении игровой процесс от третьего лица;
- Прохождение займет у вас не более 30 минут;
- Интерактивная камера в тех самых сценах;
- Различная поддержка языков (в том числе Русский).
я Сильване отлижу !!
типа и что? столько порно пародий выходит , почему акцент именно на этой?
UPD
а понял, реклама :)
На сайте запрещено прямые ссылки на скачивание игр публиковать, поэтому написал так. Напишите в пм, дам ссылку.
реклама очередной каки
Эпизод бесплатный. Скачать его вы можете на subscribestar страничке Auril3D.
Если кому интересно написал гайд по прохождению:
Начало игры смотрим сцену с Сильваной в повозке. Далее заходим в таверну (интерактив с дверями и разговоры с персонажами кнопка E) и разговариваем с хозяйкой таверны. Поднимаемся на второй этаж, подходим к гоблину и смотрим сцену с двумя эльфийками. Поднимаемся на 3 этаж, подходим к двери и используем ключ (кнопка I ->use key). На кровати сцена с Сильваной. После сцены возвращаемся к двум эльфийкам на 2 этаже, смотрим сцену. Возвращаемся в свою комнату на 3 этаже. После сцены на кровати, снова спускаемся к эльфийкам на 2 этаже, заходим в комнату и ломаем Граммофон. Далее в этой комнате подходим сначала к книжной полке и забираем деталь от часов, а потом подходим к столу и берем приглашение, смотрим сцену. Подходим сначала к скамейке и забираем шапку санты, далее разговариваем со стражником. В здании перед нами все двери будут заперты, обходим здание и запрыгиваем в окошко, где будет 2 гоблина, разговариваем с ними. Подходим к часам и устанавливаем первую стрелку. Далее идем на 2 этаж и находим свободную комнату, где на кровати будет лежать эльф. Заходим в комнату и берем ключ со стола. Разговариваем с эльфом, смотрим сцену с ним и Сильваной. Выходим на улицу, обходим немного здание, открываем дверь с помощью ключа (I), говорим с сантой и смотрим сцену. Далее в комнате, на месте где сидел Таурен, берем фрагмент мозаике. Поднимаемся на второй этаж и вставляем первый фрагмент мозаики в дверь ведущую на чердак. На этом же этаже идем к двери в конце коридора и смотрим сцену. Заходим в комнату где, происходила оргия и забираем со стола второй фрагмент мозаики. На втором этаже станет доступна еще одна сцена у двери с тауреном и 2-мя эльфийками, смотрим. Используем второй фрагмент мозаики и поднимаемся на чердак. На чердаке первым делом берем второй фрагмент часов (не там где сверху лежит подарок, а там где горят свечи), спускаемся на первый этаж, активируем на часах значения 6 и 9, смотрим пасхальную сцену. Возвращаемся на чердак, берем подарок и смотрим последнюю сцену. Конец.
Прикольно😏😄