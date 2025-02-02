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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 219 оценок

По мотивам World of Warcraft состоялся релиз новогоднего эротического приключения "XMAS24"

Solstice
Новости

Несколько дней назад создатель контента, Auril3D, опубликовал новогодний эпизод XXXMas 2024, который автор, по традиции, публикует с началом каждого нового года. Контент игры создан в развлекательных целях и предназначен для взрослой аудитории 18+.

Новай эпизод расскажет историю о путешествии Темной Госпожи, Сильване, которая была вынуждена остановится в маленькой, но уютной, деревушке неподалеку, что бы спастись от жуткой метели. В этой деревушке она станет участницей разворачивающихся событий, которые приведут ее к получению некоего таинственного артефакта.

Особенности:

  • Игра построена на Unreal Engine;
  • Простой в освоении игровой процесс от третьего лица;
  • Прохождение займет у вас не более 30 минут;
  • Интерактивная камера в тех самых сценах;
  • Различная поддержка языков (в том числе Русский).
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-10
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Lorenzo Lamas

я Сильване отлижу !!

2
rtnrwv

типа и что? столько порно пародий выходит , почему акцент именно на этой?

UPD

а понял, реклама :)

1
Solstice

На сайте запрещено прямые ссылки на скачивание игр публиковать, поэтому написал так. Напишите в пм, дам ссылку.

-3
Finni24

реклама очередной каки

0
Solstice

Эпизод бесплатный. Скачать его вы можете на subscribestar страничке Auril3D.

Если кому интересно написал гайд по прохождению:

Спойлер

Начало игры смотрим сцену с Сильваной в повозке. Далее заходим в таверну (интерактив с дверями и разговоры с персонажами кнопка E) и разговариваем с хозяйкой таверны. Поднимаемся на второй этаж, подходим к гоблину и смотрим сцену с двумя эльфийками. Поднимаемся на 3 этаж, подходим к двери и используем ключ (кнопка I ->use key). На кровати сцена с Сильваной. После сцены возвращаемся к двум эльфийкам на 2 этаже, смотрим сцену. Возвращаемся в свою комнату на 3 этаже. После сцены на кровати, снова спускаемся к эльфийкам на 2 этаже, заходим в комнату и ломаем Граммофон. Далее в этой комнате подходим сначала к книжной полке и забираем деталь от часов, а потом подходим к столу и берем приглашение, смотрим сцену. Подходим сначала к скамейке и забираем шапку санты, далее разговариваем со стражником. В здании перед нами все двери будут заперты, обходим здание и запрыгиваем в окошко, где будет 2 гоблина, разговариваем с ними. Подходим к часам и устанавливаем первую стрелку. Далее идем на 2 этаж и находим свободную комнату, где на кровати будет лежать эльф. Заходим в комнату и берем ключ со стола. Разговариваем с эльфом, смотрим сцену с ним и Сильваной. Выходим на улицу, обходим немного здание, открываем дверь с помощью ключа (I), говорим с сантой и смотрим сцену. Далее в комнате, на месте где сидел Таурен, берем фрагмент мозаике. Поднимаемся на второй этаж и вставляем первый фрагмент мозаики в дверь ведущую на чердак. На этом же этаже идем к двери в конце коридора и смотрим сцену. Заходим в комнату где, происходила оргия и забираем со стола второй фрагмент мозаики. На втором этаже станет доступна еще одна сцена у двери с тауреном и 2-мя эльфийками, смотрим. Используем второй фрагмент мозаики и поднимаемся на чердак. На чердаке первым делом берем второй фрагмент часов (не там где сверху лежит подарок, а там где горят свечи), спускаемся на первый этаж, активируем на часах значения 6 и 9, смотрим пасхальную сцену. Возвращаемся на чердак, берем подарок и смотрим последнюю сцену. Конец.

-6
Kollich

Прикольно😏😄

-5