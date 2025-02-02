По мотивам World of Warcraft состоялся релиз новогоднего эротического приключения "XMAS24"

Несколько дней назад создатель контента, Auril3D, опубликовал новогодний эпизод XXXMas 2024, который автор, по традиции, публикует с началом каждого нового года. Контент игры создан в развлекательных целях и предназначен для взрослой аудитории 18+.

Новай эпизод расскажет историю о путешествии Темной Госпожи, Сильване, которая была вынуждена остановится в маленькой, но уютной, деревушке неподалеку, что бы спастись от жуткой метели. В этой деревушке она станет участницей разворачивающихся событий, которые приведут ее к получению некоего таинственного артефакта.

Особенности: