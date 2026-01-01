По мотивам World of Warcraft состоялся релиз новогоднего приключения для взрослых "XXXMas 2025"

Каждый год автор порно-игр Auril3D выпускает новогодний эпизод по мотивам World of Warcraft, в котором повествуется хоть и короткая, но занятная история о приключениях тех или иных персонажах из этой вселенной.
В этом году решено было посвятить историю персонажу по имени Ассуми, которая, по просьбе Санты, соглашается принять участие в новогоднем событии под названием "The Great Winter Veil gift delivery".
В этом событии ей предстоит взять на себя роль одного из курьеров санты, что бы помочь разнести подарки жителям в небольшом городке. Как вы уже догадываетесь, некоторые жители совсем не прочь получить этот "подарок" от Санты...
Мусор.
Новости которые мы заслужили...
Ради таких новостей стоит платить за интернет :D
Были бы у нас такие новости , я может и телевизор купил бы )
Телевизор есть, а новостей таких нет((
Я ниxера не понимаю о чём они говорят, но смотреть интересно...
Мда.
Ничего лучше в 2026 уже не выйдет
Это лучшая нов(работа)ость в мире.
такой возможности не хватает в DS