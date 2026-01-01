ЧАТ ИГРЫ
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 377 оценок

По мотивам World of Warcraft состоялся релиз новогоднего приключения для взрослых "XXXMas 2025"

Solstice Solstice

Каждый год автор порно-игр Auril3D выпускает новогодний эпизод по мотивам World of Warcraft, в котором повествуется хоть и короткая, но занятная история о приключениях тех или иных персонажах из этой вселенной.

В этом году решено было посвятить историю персонажу по имени Ассуми, которая, по просьбе Санты, соглашается принять участие в новогоднем событии под названием "The Great Winter Veil gift delivery".

В этом событии ей предстоит взять на себя роль одного из курьеров санты, что бы помочь разнести подарки жителям в небольшом городке. Как вы уже догадываетесь, некоторые жители совсем не прочь получить этот "подарок" от Санты...

Комментарии:  11
Tommy451
20
Costollom

Мусор.

15
Destroited

Новости которые мы заслужили...

9
Женёчик

Ради таких новостей стоит платить за интернет :D

2
MNM 777

Были бы у нас такие новости , я может и телевизор купил бы )

4
Евгений Луговой MNM 777

Телевизор есть, а новостей таких нет((

2
Hidan20 MNM 777

Я ниxера не понимаю о чём они говорят, но смотреть интересно...

1
ZNGRU ZCRUT

Мда.

1
Obi-Wan_Kenobi

Ничего лучше в 2026 уже не выйдет

1
zangx

Это лучшая нов(работа)ость в мире.

WerGC

такой возможности не хватает в DS