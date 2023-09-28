По слухам на предстоящем BlizzCon анонсируют первое дополнение для классической версии World of Warcraft

Если верить слухам, то Blizzard планируют заюзать тактику Oldschool Runescape, и выпустить World of Warcraft: Awakening. Новое дополнение станет альтернативной версией World of Warcraft, которая будет развиваться другим путем. Информация была опубликована на форуме MMO-Champion анонимным пользователем.
Вот что известно из этого слива:
- В дополнении игроки узнают, каким бы был мир WoW Classic, если бы не открытие Темного портала.
- Крис Метцен возглавил разработку над новым дополнением WoW Classic.
- Разработчики хотят завершить различные «ванильные» квестовые сюжетные линии, которые были потеряны во времени после релиза Burning Crusade.
- Максимальный уровень — 70;
- Новые расы — огры для Орды и высшие эльфы для Альянса;
- Разработчики используют ассеты из расширений Burning Crusade, Wrath of the Lich King и Cataclysm, чтобы сохранить визуал классической эпохи WoW;
- Новых континентов не будет, Хиджал и Изумрудный Сон станут новыми зонами;
- Стоимость дополнения составит 49.99$.
Автор слива также добавил: "Можете считать меня лжецом, но увидимся 3 ноября."
Бред полный, новая близард ничего из этого не сделает
У хранителей лора биополярка произойдёт после такого. Канон давно уже нахер послали а теперь еще и альтернативный появится )
Спишут на эффект "ненадёжного рассказчика"
Всё, теперь лор WoW будет в стиле: "А что если...". Хорошая была Вселенная, но теперь лороведство можно отложить на полочку
Мы ведь это и так знаем
А как же его проект Уроборос
Это какие?
С этим вообще потеряется идентичность ванилы
Это ж их надо будет и в последующие дополнения добавлять
Так ведь этим он как раз и потеряется
Было бы прекрасно
Вообще очень жаль что они БК не оставили, а обновили до Лича, ведь можно было бы и БК подобным образом обновить