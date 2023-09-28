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World of Warcraft 21.11.2004
8.3 3 002 оценки

По слухам на предстоящем BlizzCon анонсируют первое дополнение для классической версии World of Warcraft

Solstice
Новости

Если верить слухам, то Blizzard планируют заюзать тактику Oldschool Runescape, и выпустить World of Warcraft: Awakening. Новое дополнение станет альтернативной версией World of Warcraft, которая будет развиваться другим путем. Информация была опубликована на форуме MMO-Champion анонимным пользователем.

Вот что известно из этого слива:

  • В дополнении игроки узнают, каким бы был мир WoW Classic, если бы не открытие Темного портала.
  • Крис Метцен возглавил разработку над новым дополнением WoW Classic.
  • Разработчики хотят завершить различные «ванильные» квестовые сюжетные линии, которые были потеряны во времени после релиза Burning Crusade.
  • Максимальный уровень — 70;
  • Новые расы — огры для Орды и высшие эльфы для Альянса;
  • Разработчики используют ассеты из расширений Burning Crusade, Wrath of the Lich King и Cataclysm, чтобы сохранить визуал классической эпохи WoW;
  • Новых континентов не будет, Хиджал и Изумрудный Сон станут новыми зонами;
  • Стоимость дополнения составит 49.99$.

Автор слива также добавил: "Можете считать меня лжецом, но увидимся 3 ноября."

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
nodas

Бред полный, новая близард ничего из этого не сделает

2
SexualHarassmentPanda

У хранителей лора биополярка произойдёт после такого. Канон давно уже нахер послали а теперь еще и альтернативный появится )

1
WarCraf4er

Спишут на эффект "ненадёжного рассказчика"

0
Artery Kaulitz

Всё, теперь лор WoW будет в стиле: "А что если...". Хорошая была Вселенная, но теперь лороведство можно отложить на полочку

1
WarCraf4er
В дополнении игроки узнают, каким бы был мир WoW Classic, если бы не открытие Темного портала.

Мы ведь это и так знаем

Крис Метцен возглавил разработку над новым дополнением WoW Classic

А как же его проект Уроборос

Разработчики хотят завершить различные «ванильные» квестовые сюжетные линии, которые были потеряны во времени после релиза Burning Crusade.

Это какие?

Максимальный уровень — 70

С этим вообще потеряется идентичность ванилы

Новые расы — огры для Орды и высшие эльфы для Альянса

Это ж их надо будет и в последующие дополнения добавлять

Разработчики используют ассеты из расширений Burning Crusade, Wrath of the Lich King и Cataclysm, чтобы сохранить визуал классической эпохи WoW

Так ведь этим он как раз и потеряется

Новых континентов не будет, Хиджал и Изумрудный Сон станут новыми зонами

Было бы прекрасно

Вообще очень жаль что они БК не оставили, а обновили до Лича, ведь можно было бы и БК подобным образом обновить

0