Погружение в Пустоту: дополнение Midnight для World of Warcraft покажут на Gamescom 2025

Blizzard официально подтвердила, что дополнение Midnight для World of Warcraft будет впервые полноценно представлено на выставке Gamescom 2025, стартующей 20 августа. По словам разработчиков, зрителей ждёт подробный рассказ от самой команды, а также несколько сюрпризов, подготовленных специально к этому событию.

Midnight станет второй главой в запланированной трилогии Worldsoul, стартовавшей с дополнения The War Within. В то время как The War Within сосредоточено на Нерубаре и темных глубинах Азерота, Midnight отправит игроков в родные земли кровавых эльфов, которым предстоит вступить в противостояние с силами Пустоты. Сюжет обещает быть мрачным, эпичным и тесно связанным с судьбой Азерота.

В преддверии анонса Midnight Blizzard также готовит крупное обновление 11.2 для The War Within, получившее название Ghosts of K’aresh. Главными действующими лицами станут Эфирные — загадочная раса, впервые появившаяся ещё в The Burning Crusade. Обновление перенесёт игроков в знакомую, но обновлённую атмосферу, полную мана-кузниц, светящихся розовых труб и эко-куполов.

Согласно словам арт-директора Тины Ван, ностальгия и визуальные образы времён Burning Crusade сыграют ключевую роль: «Те, кто с теплотой вспоминает Эфирных, увидят много элементов, с которыми они действительно связаны».

Обновление добавит:

новый рейд Manaforge: Omega,

подземелье для пяти игроков — Eco-Dome Al’dani,

механику «Экологическая преемственность», позволяющую игрокам управлять собственным куполом,

а также множество нового контента и сюжета, включая возвращение могущественного антагониста — Дименсиуса Всепожирающего.

Ожидается, что анонс Midnight на Gamescom 2025 задаст тон всей дальнейшей истории трилогии Worldsoul, постепенно раскрывая судьбу Азерота в грядущих битвах с Пустотой.