"Похоже, они наняли консультанта по мобильным играм": игроки World of Warcraft возмущены последним обновлением ММО

Подготовка к выходу дополнения Midnight для World of Warcraft обернулась громким скандалом. Вышедший накануне пре-патч должен был подготовить почву для масштабного расширения, но вместо этого вызвал шквал критики со стороны сообщества из-за кардинальной переработки системы изменения внешнего вида экипировки персонажей.

Разработчики решили заменить старую механику, где игроки платили золотом каждый раз при наложении облика на предмет, на новую систему «Слотов для костюмов». Теоретически это должно было сэкономить валюту в долгосрочной перспективе: купив слот и сохранив в него костюм один раз, переключаться на него можно было бы бесплатно. Однако реализация идеи привела к астрономическим расходам для игроков.

Геймеры обнаружили, что сохранение одного полного комплекта брони в слот теперь стоит более 2 000 золотых, при этом цена не масштабируется для низкоуровневых персонажей. Сами слоты для костюмов также стоят денег: если первые обходятся дешево, то цена последующих быстро взлетает до 10 000 золотых.

Особенно сильно удар пришелся по владельцам большого количества альтернативных персонажей. Чтобы вернуть своим героям прежний вид, многим игрокам теперь придется потратить десятки тысяч золотых, что вызвало волну негодования на Reddit и официальных форумах.

Такое чувство, что они наняли консультанта по монетизации мобильных игр.

— пишет один из разочарованных пользователей.

Другие игроки в знак протеста начали отменять подписки, заявляя, что «компания ворует их усилия». Часть аудитории выбрала другой, проверенный временем способ бунта: они отказываются платить за трансмогрификацию и бегают по Азероту голыми, заставляя окружающих наблюдать нашествие полураздетых орков и дворфов. Blizzard пока никак не прокомментировала ситуацию.