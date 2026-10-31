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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 463 оценки

Пользователи Discord могут забрать 200 Orbs за выполнение задания по World of Warcraft: Forever

Solstice Solstice

Получите 200 Discord Orbs для кастомизации своего профиля!

Создатели World of Warcraft запустили новую активность: для получения награды достаточно от начала до конца посмотреть свежий клип «Warpath» по Forever прямо в Discord. Пару минут времени - и новый декор для профиля у вас в кармане!

Чтобы забрать награду, отыщите «World of Warcraft: Forever Video Quest» во вкладе заданий Discord и посмотрите трёхминутный видеоролик до конца. Важно: окно нельзя сворачивать или покидать, иначе просмотр не засчитается. Как только время истечёт, жмите кнопку «Получить награду».

Успейте выполнить задание до 3 ноября.

Раздачи и скидки 18
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3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Pаrallax

А новость будет про то, что огнем можно обжечься, а водой намочиться?

5
gliga142

там таких заданий вагон - новость .. ))

4
МcQueen

Лучше бы про задание на PG сделали новость, а то подобных небыло уже огого сколько.

2