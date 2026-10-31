Пользователи Discord могут забрать 200 Orbs за выполнение задания по World of Warcraft: Forever

Получите 200 Discord Orbs для кастомизации своего профиля!

Создатели World of Warcraft запустили новую активность: для получения награды достаточно от начала до конца посмотреть свежий клип «Warpath» по Forever прямо в Discord. Пару минут времени - и новый декор для профиля у вас в кармане!

Чтобы забрать награду, отыщите «World of Warcraft: Forever Video Quest» во вкладе заданий Discord и посмотрите трёхминутный видеоролик до конца. Важно: окно нельзя сворачивать или покидать, иначе просмотр не засчитается. Как только время истечёт, жмите кнопку «Получить награду».

Успейте выполнить задание до 3 ноября.