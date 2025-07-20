Популярный стример отказался от предложения Blizzard постримить запуск Mists of Pandaria Classic за $5000

В честь запуска World of Warcraft Mists of Pandaria Classic, который состоится 22 июля, Blizzard рассылает крупным медийщикам предложения сотрудничества, что бы как можно больше разжечь хайп вокруг данного события.
Всем известно, что деньги лишними не бывают, но на удивление часть популярных контент мейкеров отказались от такого щедрого предложения, в пользу других игр или желаниям своей аудитории.
Одним из таких стримеров оказался пользователь под ником "Savix", у которого более 300 тысяч подписчиков на стриминговой площадке Twitch. Blizzard обратились к нему с предложением и щедрым чеком в $5000, лишь бы он сыграл в Mists of Pandaria Classic на запуске.
Savix отказался от такого предложения, ссылаясь на то, что сейчас ему интересна другая игра – Old School RuneScape, которая интересна не только его зрителям, но и другим контент мейкерам.
Я считаю необходимым сказать вам, что я отказался от контракта на $5000 на игру в Mists of Pandaria, просто чтобы иметь возможность играть Old School RuneScape. Так что уважайте мое имя. Мне очень нравится эта игра. Я отказался от больших денег, чтобы просто продолжить играть в нее. Вот такое безумие, но это правда.
На обращение стримера отреагировали пользователи Riddit - тема под названием "RuneScape победила в битве ММО" набрала более 5 тысяч лайков. В этой теме ответили даже разработчики игры, призвав игроков не делать столь категоричных заявлений и продолжать играть в обе игры.
Так а зачем на публику вынес отказ? Вопрос риторический. Понятно, чтобы в новостники попасть и по возможности аудитории побольше набрать. Глянул его онлайн сейчас, ну больше косаря, и раз он англоязычный, то наверняка эти 5к заработает на рекламе, подписках, донатах за неделю\две в худшем случае. Не велика потеря.
Только вот новость в чем? Разве для кого-то секрет, что издатели покупают стримеров для продвижения игр? Многие стримеры отказываются. Но этот решил заявить прям какой он молодец.
Для пиара на публику. Ибо по факту одни спокойно посмотрят на ситуацию. А другие " он такой молодец, правильно поступил, надо посмотреть кто он и подписаться если нормальный контент".
Короче тупо как ты и сказал. Набрать аудиторию. Желательно хомячков.
пандария и на релизе то была так себе, а уж перезапуск явно малоинтересен будет
Ждём Легион
Я б тоже не согласился даже бы за миллион бакинских - самое днищедопоплнение ВоВа из всех. Имхо надо было на классике после Каты сразу Дренор выкатывать =)
кому ты рассказываешь) за лям ты бы за обе щеки играл в вов)
Делай Дейлики!
Показушник
Мне тоже близы предлагали постримить за 1кк баксов, но я отказался.
Надо было больше просить. :3
На релизе Пандарии как раз и прекратил играть , препатч уже попахивал , а сам аддон так вообще .
так он по любому донатами отбивает спокойно
столько...... нет конешно
помню как я жаловался на пандарию и меня люто хейтили но я смотрю я не одинок...