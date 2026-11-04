Представлен свежий обзор ко грядущему запуску World of Warcraft: Forever

Blizzard Entertainment совсем скоро запустит World of Warcraft: Forever — новую постоянную версию MMORPG, которая расширяет классический мир Азерота, сохраняя его первоначальную атмосферу. Игроков ждут переработанные территории, новые сюжетные линии, изменения классов и дополнительные возможности развития персонажей. В честь данного события, авторы выпустили 30-минутное видео, где освещают подробности грядущего релиза.

Одним из главных нововведений стали более тысячи новых заданий для персонажей с первого по 60-й уровень. В игре появились новые территории, включая гору Хиджал, Шен'дралас, Речные долины и остров Зефрас. Также разработчики добавили девять подземелий, новые комбинации рас и классов и игровую расу небеснорождённых.

Blizzard переработала способности и таланты классов, обновила освещение и окружение знакомых локаций. Среди дополнительных систем — наследуемое развитие аккаунта, совместные лагеря для путешественников и возможность выбрать классический или обновлённый внешний вид персонажей.

World of Warcraft: Forever стала доступна 5 ноября 2026 года на ПК через Battle.net в 2:00 по московскому времени. Доступ к игре включён в действующую подписку World of Warcraft или оплаченное игровое время.