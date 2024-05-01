Представлена цифровая скульптура Сильваны Ветрокрылой из World of Warcraft

Даниэль Мудатсос, опытный 3D-художник и цифровой скульптор, занимается созданием разнообразных моделей по играм, фильмам и комиксам.
На днях художник представил свое новое творение, где решил отдать дань уважения известной франшизе Blizzard, представив великолепную модель Сильваны Ветрокылой, изображенной в доспехах, похожих на те, что были одеты на ней дополнении World of Warcraft: Legion.
Что касается программного обеспечения, то Дэниел использовал Blender и ZBrush, чтобы оживить персонажа, без каламбура, а для рендеринга использовал Cycles. Посмотреть больше работ художника вы можете на его старичке Аrtstation.
Ранее студия Monster Studio представили статуетку Тиранды Шелест Ветра из Warcraft 3: Reforged, оценить которую вы можете здесь.