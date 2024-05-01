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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 121 оценка

Представлена цифровая скульптура Сильваны Ветрокрылой из World of Warcraft

Solstice
Новости

Даниэль Мудатсос, опытный 3D-художник и цифровой скульптор, занимается созданием разнообразных моделей по играм, фильмам и комиксам.

На днях художник представил свое новое творение, где решил отдать дань уважения известной франшизе Blizzard, представив великолепную модель Сильваны Ветрокылой, изображенной в доспехах, похожих на те, что были одеты на ней дополнении World of Warcraft: Legion.

Что касается программного обеспечения, то Дэниел использовал Blender и ZBrush, чтобы оживить персонажа, без каламбура, а для рендеринга использовал Cycles. Посмотреть больше работ художника вы можете на его старичке Аrtstation.

+ ещё 2 картинки

Ранее студия Monster Studio представили статуетку Тиранды Шелест Ветра из Warcraft 3: Reforged, оценить которую вы можете здесь.

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