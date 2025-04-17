Представлена высокодетализированная статуя Валиры Сангвинар из World of Warcraft

Студия по изготовлению высококачественных моделей бюстов и статуэток, Infinity Studio, недавно показала статую Валиры Сангвинар из World of Warcraft в масштабе 1/3. Анонс статуи состоялся в прошлом году на выставке Toy Heart Expo в Пекине, где публике показываели ее предварительный вариант.
Модель статуи была создана на образе персонажа из обновления 8.2.5 для World of Warcraft, многократно улучшена и скорректирована с момента ее первого показа в прошлом году. По словам студии, они очень гордятся результатом своего труда.
- Статуя имеет размеры 95х45х45;
- Кожа Валиры сделана из силикона, чтобы обеспечить однородность текстуры;
- Доспехи Валиры Сангвинар были тщательно и точно воспроизведены до мельчайших деталей из искусственного камня;
- Изготовленные на заказ протезы глаз излучают зеленое свечение, придавая Валире таинственный взгляд;
- Для волос статуи использовалась технология пересадки волос, что позволило добиться естественного цвета и структуры;
- Ну и, конечно же, LED-подсветка (куда без нее).
Рекомендованная цена статуи - 2.500 долларов. Учтите, что это именно рекомендованная цена, продавцы магазинов будут завышать цену, как минимум, на 200-300 долларов дороже.
Жаль фигурок драктир нету