Представлена высокодетализированная статуя Валиры Сангвинар из World of Warcraft

Студия по изготовлению высококачественных моделей бюстов и статуэток, Infinity Studio, недавно показала статую Валиры Сангвинар из World of Warcraft в масштабе 1/3. Анонс статуи состоялся в прошлом году на выставке Toy Heart Expo в Пекине, где публике показываели ее предварительный вариант.

Модель статуи была создана на образе персонажа из обновления 8.2.5 для World of Warcraft, многократно улучшена и скорректирована с момента ее первого показа в прошлом году. По словам студии, они очень гордятся результатом своего труда.

Статуя имеет размеры 95х45х45;

Кожа Валиры сделана из силикона, чтобы обеспечить однородность текстуры;

Доспехи Валиры Сангвинар были тщательно и точно воспроизведены до мельчайших деталей из искусственного камня;

Изготовленные на заказ протезы глаз излучают зеленое свечение, придавая Валире таинственный взгляд;

Для волос статуи использовалась технология пересадки волос, что позволило добиться естественного цвета и структуры;

Ну и, конечно же, LED-подсветка (куда без нее).

Рекомендованная цена статуи - 2.500 долларов. Учтите, что это именно рекомендованная цена, продавцы магазинов будут завышать цену, как минимум, на 200-300 долларов дороже.