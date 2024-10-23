Представлены статуэтки Тиранды Шелест Ветра и Сильваны Ветрокрылой от BUS Studio

Студия по изготовлению качественных статуэток, BUS Studio, опубликовали у себя на сайте две новые статуэтки по персонажам World of Warcraft - Тиранды Шелест Ветра и Сильваны Ветрокрылой. На данный момент известно, что фигурки находятся в массовом производстве в Китае и поступят в продажу во всем мире весной 2025 года.

Обе статуэтки будут продаваться в двух вариантах исполнения: Вариант А (одетая + возможность подключить LED подсветку) и вариант B (без верхнего и нижнего белья). Обычный вариант имеет размеры 65х45х29 см., а взрослый – 39х20х17 см. Рекомендованная цена статуэтки составит 500$, но на старте продаж магазины явно будут завышать цены.