Проблемы с производительностью в бета-версии World of Warcraft: Midnight связали с продвинутым поведением рыб

Игроки, получившие доступ к бета-тестированию дополнения World of Warcraft: Midnight, столкнулись с серьезными проблемами с производительностью серверов. Практически сразу после запуска беты 11 ноября участники начали сообщать о значительных задержках, из-за которых выполнение простейших действий, таких как принятие заданий или применение способностей, могло занимать до 30 секунд.

Представители Blizzard inicialmente предположили, что виновниками могли стать рыбы. Ведущий продюсер игры объяснил, что разработчики внедрили множество улучшений в поведение NPC, чтобы они более естественно реагировали на игроков и окружение. Однако большое количество рыб у побережья в новых локациях, активирующих это продвинутое поведение при приближении игроков, могло вызвать непредвиденную нагрузку на серверы.

Позже разработчики уточнили, что проблема, вероятно, носит более комплексный характер. Хотя поведение рыб могло быть одним из факторов, дальнейшее расследование выявило и другие причины, связанные с совокупностью факторов, вызывающих снижение производительности сервера и повышенное использование памяти. Команда продолжает работать над устранением неполадок и выпускает исправления, однако игроки все еще сообщают о задержках в густонаселенных зонах.