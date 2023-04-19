Продюсер World of Warcraft обвинил Blizzard в потере талантливых разработчиков ©

Похоже, именитая студия Blizzard, в частности команда разработчиков World of Warcraft, переживает не самые лучшие времена. Один из продюсеров популярной MMORPG в социальных сетях резко выступил с критикой руководство компании и обвинил Blizzard в потере действительно крутых разработчиков. Студию массово покидают профессионалы разного уровня, что заставляет сильно задуматься на тему будущего контента для World of Warcraft.

Как сообщается, в последнее время команда разработчиков World of Warcraft испытает серьезный отток талантливых специалистов. В этом виновато руководство Blizzard и текущая политика компании, убежден продюсер игры. По его словам, проблема действительно масштабная и только набирает обороты. Студию уже покинуло такое количество разработчиков, что команде приходится отменять запланированные контент и перераспределять ресурсы, что является неприемлемым в ходе поддержки такой огромный MMORPG.

Просто не могу молчать об этом, на этой неделе я потерял еще одного человека. Blizzard теряет удивительные таланты, потому что кто-то у власти не слушает руководителей и разработчиков, создающие её продукты.

— пишет продюсер World of Warcraft.

В комментариях к высказыванию продюсера игры, присоединились некоторые разработчики из Blizzard, которые подтвердили его слова. Разработчики пока не особо вдаются в детали, но называют одной из причин массово ухода - принудительное возвращение к офисной работе.