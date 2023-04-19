Продюсер World of Warcraft обвинил Blizzard в потере талантливых разработчиков

Похоже, именитая студия Blizzard, в частности команда разработчиков World of Warcraft, переживает не самые лучшие времена. Один из продюсеров популярной MMORPG в социальных сетях резко выступил с критикой руководство компании и обвинил Blizzard в потере действительно крутых разработчиков. Студию массово покидают профессионалы разного уровня, что заставляет сильно задуматься на тему будущего контента для World of Warcraft.
Как сообщается, в последнее время команда разработчиков World of Warcraft испытает серьезный отток талантливых специалистов. В этом виновато руководство Blizzard и текущая политика компании, убежден продюсер игры. По его словам, проблема действительно масштабная и только набирает обороты. Студию уже покинуло такое количество разработчиков, что команде приходится отменять запланированные контент и перераспределять ресурсы, что является неприемлемым в ходе поддержки такой огромный MMORPG.
Просто не могу молчать об этом, на этой неделе я потерял еще одного человека. Blizzard теряет удивительные таланты, потому что кто-то у власти не слушает руководителей и разработчиков, создающие её продукты.
— пишет продюсер World of Warcraft.
В комментариях к высказыванию продюсера игры, присоединились некоторые разработчики из Blizzard, которые подтвердили его слова. Разработчики пока не особо вдаются в детали, но называют одной из причин массово ухода - принудительное возвращение к офисной работе.
Как же они раньше реализовывали свой талант в офисе?)
Это новые разрабы, старым наоборот по кайфу друг с другом было работать) в этом то и отличие, старых коллективов, от новых. То есть получается, раньше команды были социальными, а сейчас антисоциальные, современные хикки, которые работают над огромной, социальной игрой, чувствуешь иронию?
или они живут далеко. видел истории, что люди увольнялись тупо потому, что до офиса ехать 3 часа (в 1 сторону)
Для кого-то талантливые разработчики, а для кого-то "вонь старой близзард". Не надо было идти на поводу у всяких "менеджеров по разнообразию".
Крис метцен ущел вов стал полным дерьмом, потом он похвалил последнее и его взяли обратно)
Да эта компания уже давно превратилась в сборище обиженных гейфемо недоумков, а игры превратились в поделки.
Скатились