World of Warcraft 21.11.2004
8.3 2 954 оценки

Продюсер World of Warcraft обвинил Blizzard в потере талантливых разработчиков

©
Gutsz
Новости

Похоже, именитая студия Blizzard, в частности команда разработчиков World of Warcraft, переживает не самые лучшие времена. Один из продюсеров популярной MMORPG в социальных сетях резко выступил с критикой руководство компании и обвинил Blizzard в потере действительно крутых разработчиков. Студию массово покидают профессионалы разного уровня, что заставляет сильно задуматься на тему будущего контента для World of Warcraft.

Как сообщается, в последнее время команда разработчиков World of Warcraft испытает серьезный отток талантливых специалистов. В этом виновато руководство Blizzard и текущая политика компании, убежден продюсер игры. По его словам, проблема действительно масштабная и только набирает обороты. Студию уже покинуло такое количество разработчиков, что команде приходится отменять запланированные контент и перераспределять ресурсы, что является неприемлемым в ходе поддержки такой огромный MMORPG.

Просто не могу молчать об этом, на этой неделе я потерял еще одного человека. Blizzard теряет удивительные таланты, потому что кто-то у власти не слушает руководителей и разработчиков, создающие её продукты.

— пишет продюсер World of Warcraft.

В комментариях к высказыванию продюсера игры, присоединились некоторые разработчики из Blizzard, которые подтвердили его слова. Разработчики пока не особо вдаются в детали, но называют одной из причин массово ухода - принудительное возвращение к офисной работе.

Индустрия
9
8
Последние посты по игре World of Warcraft
В обновлении 10.1 для World of Warcraft у игроков появится возможность вступить в межфракционные гильдии
В обновлении 10.1 для World of Warcraft у игроков появится возможность вступить в межфракционные гильдии
Реально размер игры 128 гб теперь?
Реально размер игры 128 гб теперь?
Российская модель показала косплей королевы Азшары из World of Warcraft
Российская модель показала косплей королевы Азшары из World of Warcraft
Комментарии: 8
Ваш комментарий
TAPAKAH222
Разработчики пока не особо вдаются в детали, но называют одной из причин массово ухода - принудительное возвращение к офисной работе.

Как же они раньше реализовывали свой талант в офисе?)

2
deusMarshall

Это новые разрабы, старым наоборот по кайфу друг с другом было работать) в этом то и отличие, старых коллективов, от новых. То есть получается, раньше команды были социальными, а сейчас антисоциальные, современные хикки, которые работают над огромной, социальной игрой, чувствуешь иронию?

1
Lucrise deusMarshall

или они живут далеко. видел истории, что люди увольнялись тупо потому, что до офиса ехать 3 часа (в 1 сторону)

0
GoliafJx

Для кого-то талантливые разработчики, а для кого-то "вонь старой близзард". Не надо было идти на поводу у всяких "менеджеров по разнообразию".

1
-zotik-

Крис метцен ущел вов стал полным дерьмом, потом он похвалил последнее и его взяли обратно)

1
Велькезар
Похоже, именитая студия Blizzard, в частности команда разработчиков World of Warcraft, переживает не самые лучшие времена.
Как сообщается, в последнее время команда разработчиков World of Warcraft испытает серьезный отток талантливых специалистов.
0
NargrubWal

Да эта компания уже давно превратилась в сборище обиженных гейфемо недоумков, а игры превратились в поделки.

0
Джон Клик

Скатились

0