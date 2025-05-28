Разработчики World of Warcraft: Classic объявили о прекращении работы над "Сезоном открытий"

Сезон открытий был запущен 30 ноября 2023 года, и предлагал игрокам вариант игры образца ванильного World of Warcraft, но с новыми умениями, изменениями в балансе классов, новыми квестами и рейдами. За время существования «Сезон открытий» получил 8 крупных обновлений (в виде так называемых фаз) и был тепло принят сообществом.

Сегодня старший продюсер WoW Classic, Джош Гринфилд, опубликовал письмо с обращением к аудитории, в котором объявил о том, что 8 этап стал последним и на этом активная разработка данного режима, к сожалению, прекращается. Также Гринфилд сообщил, что разработчики не сидят сложа руки и уже работают над неким не анонсированном проектом, связанным с классической версий игры. Никаких подробностей он, конечно же, не раскрыл.

Сообщение от команды разработчиков WoW Classic:

Приветствую.



Как вы, возможно, уже прочитали, мы рады предложить тем из вас, кто успешно завершил сражение с Балназзаром в рейде Анклав Алого Ордена, бесплатную возможность мгновенного повышения уровня персонажа в Mists of Pandaria Classic! Мы считаем, что будет отличным завершением "Сезона открытий" предложить тем, кто еще только собирается отправиться в свое следующее классическое приключение, возможность начать играть с самого запуска Mists of Pandaria Classic.



Оглядываясь на путешествие, которое было пройдено "Сезоне открытий", мы невероятно гордимся тем временем, которое нам удалось провести со всеми вами в этой уникальной версии оригинального World of Warcraft. С первых минут, когда игроки сели за демонстрационные станции на BlizzCon в 2023 году, мы поняли, что у нас появилось нечто особенное, и как-то даже дико подумать, что прошло уже более 18 месяцев с тех пор, как мы о нем объявили.



Когда мы размышляем о том, как "Сезон открытий" повлияет на World of Warcraft, мы думаем о том, что он помог доказать то, что многие из нас уже знали: существует огромный аппетит к новым впечатлениям, созданным на основе оригинального World of Warcraft. Как только игровые миры заработали и мы увидели отклик, мы поняли, что у нас появилась доселе небывалая возможность погрузиться в новые задумки и идеи и посмотреть, что работает, а что нет.



Несколько месяцев назад, когда завершилась разработка Наксрамаса и Склепов Каражана, мы изначально планировали, что они станут финальным контентным обновлением "Сезона открытий". Однако мы не могли забыть об одной главной нереализованной мечте "Сезона открытий" – Анклаве Алого Ордена. Мы взглянули на наше расписание и решили рискнуть выкроить время для создания нового рейда и украсить "Сезон открытий" чем-то по-настоящему особенным. Мы очень рады, что сделали это. Было невероятно весело играть и осваивать новый контент вместе с вами.



В 2023 году "Сезон открытий" возымел успех, превосходящий наши самые смелые фантазии. Мы узнали много нового, мы выросли как команда в прямом и переносном смысле и мы преисполнились небывалых сил для будущего. У "Сезона открытий" это будущее немного грустное, поскольку мы приняли решение замедлить работу над ним и начать работу над нашим следующим крупным проектом в пространстве дизайна оригинального WoW.



У нас большие планы и огромные амбиции в отношении контента в духе "найденных фотографий" в мире оригинального Азерота, но для того, чтобы их реализовать, нам нужно убедиться, что мы расходуем свое время на то, что окажет наибольшее влияние на долгосрочное будущее WoW Classic. Мы хотим настроить себя на успех, уделив время, необходимое для того, чтобы оказаться на, как говорится, "кухне" и "приготовить", улучшить, придать форму нашим идеям и урокам, извлеченным из "Сезона открытий", и превратить их в нечто по-настоящему захватывающее. "Сезон открытий" всегда задумывался как недолговечное сезонное приключение, и хотя на какое-то время он стал чем-то намного более серьезным, мы очень рады тому, над чем работаем для будущего.



Мы не планируем закрывать игровые миры "Сезона открытий" и надеемся, что этот игровой режим продолжит действовать так же, как работает "Эпоха" WoW Classic, еще много месяцев (если не лет). Как и вы, мы все привязались к своим персонажам и будем рады продолжать приключения вместе с вами столько, сколько вам захочется.



Мы искренне благодарим вас за то, что вы присоединились к нам в этом невероятном путешествии в "Сезоне открытий". Спасибо всем, кто играет с нами, кто заводит новых друзей, кто дает нам отзывы, кто расширяет границы того, как может выглядеть контент, созданный в условиях оригинального WoW, и, больше всего, спасибо за то, что вы так увлечены World of Warcraft.



– Команда разработчиков WoW Classic