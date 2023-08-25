Разработчики World of Warcraft: Classic поделились советами по игре на хардкорных серверах

Состоялся релиз "Хардкорных" серверов World of Warcraft Classic и разработчики опубликовали на официальном форуме тему, где поделились своими советами для тех, кто планирует отправиться в опасное приключение в мире Азерота. Напоминаем вам, что на хардкорных серверах у игроков не будет права на ошибку, так как у вас будет всего одна жизнь.

Что вы посоветуете игрокам, которые планируют заняться прокачкой на "Хардкорных" серверах?

В WoW Classic используются "слои", позволяющие распределить большое количество игроков и предотвратить перегрузку одного участка мира, что ухудшает игровые впечатления. Каждый "слой" представляет собой полную копию всего игрового мира, что позволяет создать ощущение непрерывности взаимодействия с окружающими игроками. Находясь на одном слое с другим игроком, вы можете видеть его неоднократно в разных зонах и на разных уровнях, поскольку вы оба находитесь в одной и той же копии мира. Принцип работы слоев в группах достаточно прост: если вы приглашаете кого-то в группу и находитесь на другом слое, то он будет перемещен со своего слоя на ваш. Таким образом, объединяясь с кем-либо на "Хардкорном" сервере, всегда ожидайте, что вы перенесетесь на его слой, и будьте очень внимательны к тому, где в это время будете находиться.



Никогда не присоединяйтесь к группе, стоя в зачищенном лагере мурлоков, иначе вас могут зверски отмррглить.

Никогда не уходите в AFK. Никогда. Где бы то ни было.

Просто не делайте этого. Всегда лучше выйти из игры и быть уверенным, что ваш персонаж в безопасности. Если вы уж очень хотите пообщаться в чате гильдии, находясь в AFK, создайте для этого альтернативного персонажа и разместите его в городе.



Желательно в банке. Может быть, посреди хранилища, если это возможно.

Пещеры - одно из самых опасных мест.

Пещеры в World of Warcraft могут подарить уникальные ощущения. Ощущение уединения, запертости в тылу врага, того, что враги предупреждают своих друзей о вашем присутствии, сражения с большой группой сильных врагов...



Я не рекомендую искать такие ощущения в "Хардкорном" WoW Classic. Пещеры – это всегда плохая идея.



Это не означает, что вы не будете иногда заглядывать в пещеру, просто знайте и осознавайте, что это плохая идея, и вы делаете плохой выбор, заходя туда.

Остерегайтесь кастеров! Игнорирование их может обернутся для вас потерей персонажа.

Будьте осторожны с применяющими заклинания врагами, ведь их заклинания могут быть удивительно мощными, даже если они одного с вами уровня. Используйте поле зрения в своих интересах.

Игроки посоветовали не впадать в панику, так как это путь к верной смерти, помогать другим игрокам и всегда носить с собой расходные материалы по типу зельев или усиленных свитков.