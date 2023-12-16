Разработчики World of Warcraft: Classic поделились статистикой за первую неделю "Сезона открытий"

Спустя более недели с момента открытия "Сезона открытий" для классической версии World of Warcraft, разработчики решили опубликовать небольшой ролик, в котором поделились резуальтатами об успехах и неудачах игроков за первую неделю игры.
Основные моменты:
- За первую неделю в игре было создано более 4,5 млн. персонажей (более 600 тыс. магов, 500 тыс. чернокнижников, 470 тыс. разбойников и 300 тыс. шаманов.
- В ивенте "PvP в Ясеннем лесу" погибло более 3.8 млн. персонажей.
- Около 10% от общей массы игроков достигло 25 уровня.
- Около 0,09% персонажей имеют на своем счету все 12 рун, а в сумме игроки собрали более 10 млн. рун.
- В целом игроки создают около 400-450 новых персонажей в минуту, а это почти в два раза выше, чем 250 рождающихся каждую минуту в реальном мире людей.
Разработчики продолжают следить за статистикой внутри игры и обещают вносить коррективы по мере необходимости. Напоминаем вам, что "Сезон мастерства" был анонсирован во время мероприятия BlizzCon 2023, а его запуск состоялся 30 ноября.