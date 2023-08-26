Разработчики World of Warcraft: Classic поделились статистикой за первый день после открытия "хардкорных" серверов

Спустя сутки после открытия "хардкорных" серверов World of Warcraft: Classic разработчики опубликовали статистику, где показали насколько далеко удалось продвинутся игрокам в своей прокачке и с какими сложностями они сталкиваются.
- На данный момент самый высокий уровень игроков 33;
- С момента запуска в игре погибло до 100 тис. персонажей;
- Самыми опасными противниками стали: Кобольд-шахтер, Вендиго и Речной мурлок-бегун.
- Также разработчики опубликовали карту, на которой (желтым цветом) обозначили самое больше скопление игроков на карте:
Напоминаем вам, что релиз "Хардкорных" серверов состоялось 24 августа. Главной особенностью этих серверов стал режим прохождения игры с одной жизнью. При выборе хардкорного сервера игроков заранее предупредят уведомлением о том, что смерть персонажа на таком сервере окончательна и после гибели он не сможет никак воскреснуть.
Вместе с релизом хардкорных серверов подскочила популярность игры на стриминговой площадке Twitch. Максимальное количество зрителей, которое было зафиксировано на запуске серверов, превышало более 200 тысяч.
Как реализована система ПвП? Так же любой может зайти в чужую или общую локацию, и убить кого нибудь ну например из невидимости. Или там такая возможность отключена?
Отключена по дефолту, но можно включить вручную.