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World of Warcraft 21.11.2004
8.3 2 998 оценок

Разработчики World of Warcraft: Classic поделились статистикой за первый день после открытия "хардкорных" серверов

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Solstice
Новости

Спустя сутки после открытия "хардкорных" серверов World of Warcraft: Classic разработчики опубликовали статистику, где показали насколько далеко удалось продвинутся игрокам в своей прокачке и с какими сложностями они сталкиваются.

  • На данный момент самый высокий уровень игроков 33;
  • С момента запуска в игре погибло до 100 тис. персонажей;
  • Самыми опасными противниками стали: Кобольд-шахтер, Вендиго и Речной мурлок-бегун.
  • Также разработчики опубликовали карту, на которой (желтым цветом) обозначили самое больше скопление игроков на карте:

Напоминаем вам, что релиз "Хардкорных" серверов состоялось 24 августа. Главной особенностью этих серверов стал режим прохождения игры с одной жизнью. При выборе хардкорного сервера игроков заранее предупредят уведомлением о том, что смерть персонажа на таком сервере окончательна и после гибели он не сможет никак воскреснуть.

Вместе с релизом хардкорных серверов подскочила популярность игры на стриминговой площадке Twitch. Максимальное количество зрителей, которое было зафиксировано на запуске серверов, превышало более 200 тысяч.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Rey Harley

Как реализована система ПвП? Так же любой может зайти в чужую или общую локацию, и убить кого нибудь ну например из невидимости. Или там такая возможность отключена?

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Solstice
Или там такая возможность отключена

Отключена по дефолту, но можно включить вручную.

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