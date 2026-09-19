Разработчики World of Warcraft: Forever подтвердили создание отдельной временной шкалы с живыми Артасом и Иллиданом

В рамках фестиваля BlizzCon 2026 компания Blizzard раскрыла ключевые подробности сюжетного устройства World of Warcraft: Forever. Ведущий геймдизайнер проекта Тим Джонс официально подтвердил, что игра существует внутри изолированного временного пузыря со своей собственной хронологией, которая больше не привязана к основной сюжетной линии вселенной. Это решение развязало руки сценаристам, но одновременно вызвало волну споров среди преданных поклонников канона.

Главным откровением стало текущее состояние культовых персонажей в новой версии мира. Джонс подчеркнул, что на созданной временной шкале Артас по-прежнему жив и находится в заснеженном Нордсколе, а Иллидан все так же правит в Запределье. Разработчики сознательно законсервировали Азерот в эпохе классической версии игры, чтобы развивать события в совершенно ином направлении без необходимости уничтожать ключевых антагонистов по старому сценарию.

При этом ведущий геймдизайнер поспешил очертить рамки творческой свободы, заверив фанатов в уважении к фундаментальному лору. По словам Джонса, команда может позволить себе определенные вольности, но не собирается доходить до крайностей и заявлять, будто Артас никогда не становился Королем-личем или что Джайна является тайным натрезимом. Исторический базис классической эпохи останется нетронутым, однако дальнейшая судьба материков пойдет по альтернативному маршруту.

Чтобы разветвленная история не превратилась в хаос из сюжетных дыр, студия подключила к работе ключевых авторов вселенной. Ведущий специалист по повествованию Джош Гринфилд тесно сотрудничает с ветераном компании Крисом Метценом. Их главная задача заключается в интеграции новых историй в старые географические пустоты Азерота так, чтобы происходящее ощущалось аутентичным и соответствовало духу оригинальных стратегий реального времени.

Изолированный временной пузырь позволил сценаристам вернуть в игру вырезанный или отложенный в 2004 году контент, но уже в совершенно новом контексте. В проект войдут Гора Хиджал сразу после разгрома Архимонда, закрытое от чужих глаз королевство Гилнеас до событий катаклизма, а также локация Речные заводи, напрямую продолжающая сюжетные линии первой части Warcraft. Сюда же авторы вписали остров Зефирус и фракцию Неборожденных эльфов, чьи корни уходят в историю древнего города Эльдре-Талас.

В отличие от временных игровых экспериментов вроде Season of Discovery, новая вселенная позиционируется авторами как постоянный проект с пожизненной фиксацией развития на 60 уровне. Игрокам предстоит столкнуться с версией классического мира, в которой последствия знакомых войн будут развиваться без оглядки на события поздних дополнений.