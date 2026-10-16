Разработчики World of Warcraft: Forever призвали недовольных открытым PvP игроков переходить на PvE-серверы

Создатели World of Warcraft: Forever не намерены защищать низкоуровневых персонажей от истребления на боевых серверах и менять правила классического выживания в открытом мире. Об этом в рамках четвертого выпуска официального подкаста WoW Forever заявил старший геймдизайнер проекта Джош Гринфилд. Разработчики прямо дали понять, что многочасовой кемпинг и ганк со стороны персонажей 60 уровня признаны легитимным игровым процессом.

Поводом для дискуссии послужил вопрос стримера Savix о необходимости ввести системные механизмы против высокоуровневых игроков, которые караулят слабых персонажей на кладбищах и вынуждают тех выходить из сети. Джош Гринфилд ответил на подобные претензии категоричным отказом.

Короткий ответ - нет. На PvP-сервере происходит PvP. Это правило остается неизменным на протяжении 22 лет существования игры. Если игрок не готов мириться с подобным опытом, ему стоит заглянуть внутрь себя и честно выбрать обычный PvE-сервер.

- Джош Гринфилд, старший геймдизайнер World of Warcraft Forever

По словам геймдизайнера, открытые столкновения в Азероте всегда строились на балансе эмоциональных крайностей. Игроки не могут испытывать подлинную эйфорию от победы в масштабных баталиях у входа в Черную гору, если они никогда не переживали унизительной горечи поражения и бессилия на кладбищах. Подобные всплески фрустрации и постоянная необходимость оглядываться по сторонам создают уникальное напряжение, которое невозможно воссоздать в искусственно сглаженных условиях.

Вместо программных ограничений или таймеров неуязвимости разработчики призвали сообщество решать конфликты социальными методами. Ведущий дизайнер проекта Тим Джонс напомнил, что многочасовые засады вражеской фракции в таких спорных локациях, как Тернистая долина, исторически служили главным стимулом для поиска соратников. Игрокам предлагается объединяться в гильдии, звать на выручку друзей или заходить на своих основных персонажей максимального уровня для возмездия.

Служба поддержки Blizzard будет вмешиваться в конфликты только при фиксации программных нарушений, использования читов или явного злоупотребления ошибками геометрии локаций. Любые другие формы силового давления признаны базовым элементом боевого набора правил.

Пользователям, которые располагают всего парой свободных часов в день и хотят спокойно выполнять задания, авторы настоятельно рекомендуют отказаться от предрассудков и регистрироваться в мирах со стандартным набором правил. На релизе World of Warcraft Forever 4 ноября 2026 года будут доступны изолированные мегасерверы с PvE и PvP структурой без возможности трансфера персонажей между ними.