Разработчики World of Warcraft: Forever решили стереть границы между серверами и создать общий игровой мир для всех

В World of Warcraft: Forever не будет выбора между серверами, а игроки будут ограничены лишь выбором региона (Америка, Европа или Азия) и предпочитаемым стилем игры.

В рамках круглого стола на BlizzCon 2026 разработчики сообщили, что они полностью откажутся от идеи классических отдельных серверов (игровых миров) в пользу единого мега-сервера на весь регион. Однако игроки все равно не окажутся в одном вместе и будут распределены по разным слоям, что бы уменьшить нагрузку.

Еще одна особенность мега-сервера — выбор правила стиля игры. После создания персонажа игрок сможет выбрать желаемый стиль игры. В зависимости от выбора вас поместят в соответствующую версию единого мира. Приглашать в группу или встречать в открытом мире игроков можно будет только с аналогичным стилем игры.

Другие важные детали:

Персонажи Альянса и Орды по-прежнему не смогут объединяться в группы;

В меню игры появится опция "Предпочитаемый язык". Система фазирования будет автоматически подбирать вам в окружение тех игроков, которые указали тот же язык. Менять эту настройку разрешат раз в 24 часа.

Смерть в "хардкорном режиме" не окончательна: игрок сможет воскресить персонажа, выбрав другой стиль игры, но без возможности вернуться обратно.

Чтобы игрокам не пришлось бесконечно перебирать свободные ники, имена персонажей теперь могут состоять из двух слов (имя и фамилия).

Напоминаем вам, что релиз World of Warcraft: Forever запланирован на 4 ноября 2026 года. Уже сейчас вы можете оформить предзаказ и отправить заявку на участие в закрытом бета-тестировании.