Разработчики World of Warcraft начали работу над "основными частями" инфраструктуры игры, сломав рейдовый контент

Первый рейд "War Within" в World of Warcraft, Неруб'арский Дворец, в последнее время работает из рук вон плохо. Blizzard заявляет, что это связано с работой по обновлению инфраструктуры игры. К счастью, процесс по восстановлению уже начат.

Неруб'арский Дворец — это рейд на восемь боссов, который вышел в сентябре, вскоре после запуска экспаншна о "Внутренней Войне". На данный момент это не лучшее место для игры из-за постоянных лагов. Пытаться пройти рейд на более сложных уровнях, когда способности долго не регистрируются сервером, отдельный уровень пытки. Внезапные дисконнекты тоже не радуют.

Теперь Blizzard вышла на форумы, чтобы объяснить, что пошло не так и что делается для решения проблемы. По сути, последний патч World of Warcraft включает в себя работу над обновлением устаревшей инфраструктуры MMORPG, эдакая работа на будущее. Однако имплементация не прошла без неожиданных побочек

"В патче 11.0.5 наши инженеры начали перестройку некоторых основных частей инфраструктуры WoW," говорит комьюнити менеджер Kaivax. "Эта работа проводится в рамках подготовки к будущим целям и задачам игры по мере её роста. К сожалению, мы столкнулись с побочными эффектами, которые проявились в некоторых требовательных в контекстах производительности частях игры, таких как несколько сражений в Неруб'арском дворце.

"Мы работаем над этими проблемами с особой срочностью, и сегодня мы развернули хотфиксы, которые, как мы надеемся, уменьшат 'десинхронизацию' с определёнными способностями боссов и решат проблемы с внезапными отключениями во время боя."