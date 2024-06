Разработчики World of Warcraft намекают, что в будущем игра получит поддержку одиночного режима и для старых рейдов

Недавно стало известно о том, что в предстоящем дополнении World of Warcraft: The War Within появится режим истории - однопользовательский способ прохождения новых рейдов в игре, таким образом одиночные игроки тоже смогут полностью погрузиться в повествование игры.

У издания PC Gamer состоялось интервью с геймдиректором игры Морганом Дэем, в котором разработчик намекнул, что в будущем игра может получить поддержку режима истории и для рейдов из предыдущих дополнений.

"В World of Warcraft много классного контента и мы всегда задумываемся над тем, как использовать его наилучшим образом. У нас появилась идея: что, если режим истории можно было бы использовать чтобы помочь прокачивающим игрокам испытать классические моменты рейдов в одиночку, в рамках их перехода к максимальному уровню?



Мы часто говорим о чем-то вроде: "Разве не было бы круто, если бы я сыграл в Wrath of the Lich King Chromie Time и закончил свою прокачку победив Артаса?" - сказал разработчик

По словам Дэя, одним из преимуществ введения режима истории для старых рейдов могло бы стать то, что некоторые из рейдов, которые были непопулярны у игроков в момент выхода дополнения, теперь могли бы обрести вторую жизнь.

"Рейды в старые времена были чем-то, в чем могла участвовать только небольшая группа людей. Мы действительно расширили основную аудиторию рейдов." - сказал Дэй

Однако, Дэй отметил, что команда по-прежнему хочет вознаграждать игроков, которые справляются с задачей прохождения рейдов высокой сложности при их запуске, позволяя им первыми узнать чем закончится история дополнения.

"Мы уважаем то, что рейды предназначены для этих людей, а также понимаем, что сюжет имеет решающее значение для них." - добавил разработчик

Тем не менее, на данный момент одиночный режим прохождения рейдов будет доступен лишь для контента из дополнения The War Within. Однако разработчики сказали, что всерьез рассмотрят реализацию возможности одиночного прохождения и для более старых рейдов, если данная функция получит положительную оценку от игроков.

Релиз World of Warcraft: The War Within состоится 27 августа на PC.