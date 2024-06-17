Разработчики World of Warcraft намекают, что в будущем игра получит поддержку одиночного режима и для старых рейдов

Недавно стало известно о том, что в предстоящем дополнении World of Warcraft: The War Within появится режим истории - однопользовательский способ прохождения новых рейдов в игре, таким образом одиночные игроки тоже смогут полностью погрузиться в повествование игры.
У издания PC Gamer состоялось интервью с геймдиректором игры Морганом Дэем, в котором разработчик намекнул, что в будущем игра может получить поддержку режима истории и для рейдов из предыдущих дополнений.
"В World of Warcraft много классного контента и мы всегда задумываемся над тем, как использовать его наилучшим образом. У нас появилась идея: что, если режим истории можно было бы использовать чтобы помочь прокачивающим игрокам испытать классические моменты рейдов в одиночку, в рамках их перехода к максимальному уровню?
Мы часто говорим о чем-то вроде: "Разве не было бы круто, если бы я сыграл в Wrath of the Lich King Chromie Time и закончил свою прокачку победив Артаса?" - сказал разработчик
По словам Дэя, одним из преимуществ введения режима истории для старых рейдов могло бы стать то, что некоторые из рейдов, которые были непопулярны у игроков в момент выхода дополнения, теперь могли бы обрести вторую жизнь.
"Рейды в старые времена были чем-то, в чем могла участвовать только небольшая группа людей. Мы действительно расширили основную аудиторию рейдов." - сказал Дэй
Однако, Дэй отметил, что команда по-прежнему хочет вознаграждать игроков, которые справляются с задачей прохождения рейдов высокой сложности при их запуске, позволяя им первыми узнать чем закончится история дополнения.
"Мы уважаем то, что рейды предназначены для этих людей, а также понимаем, что сюжет имеет решающее значение для них." - добавил разработчик
Тем не менее, на данный момент одиночный режим прохождения рейдов будет доступен лишь для контента из дополнения The War Within. Однако разработчики сказали, что всерьез рассмотрят реализацию возможности одиночного прохождения и для более старых рейдов, если данная функция получит положительную оценку от игроков.
Релиз World of Warcraft: The War Within состоится 27 августа на PC.
Со времён Легиона дропнул игру, но всё же думаю, что идея с режимом истории была бы неплохой, если бы за пару-тройку проносов игрокам выдавали бы фулсет на класс вместе с маунтом с ласта, ну и переделали (добавили бы новые) бы ачивки под сольное прохождение. Сейчас условного пепла нет только у ленивого, и в этом вся суть - решает уже не скилл, а просто выдрачивание маунта, да и самих маунтов сейчас как грязи за сараем.
Собственно, неплохо было бы и некоторые классические, а также подземелья из ранних дополнений вогнать в режим истории, как и переделать все классические квесты для быстрого проноса в одного. В игре контента уже на годик с лишним игрового времени, и я был бы рад, если бы новички знали бы не только размер своего инструмента в Skada (или что-там за пиписькомер сейчас), но и историю, хоть и покорёженную после вливания новых сценаристов.
Метелица в курсе что в топовых гильдиях рейдеры получают зарплату, потому что ходить в рейды как на работу по 4-6 часов в сутки это уныло и не интересно ?)
Ну весь мир вместе с ними посмотрит на ютубе стрим, комон.
Просто старый контент они рассматривают как капитал, который нужно доить. Если старуху ониксию не убивают, значит она не приносит прибыль, значит контент простаивает как станок на заводе. Не порядок.
Сделали из морг парк аттракционов... зачем создавать новый контент, если можно использовать старый, время игрока ограничено факторами его реальной жизни, если его забить, то о новом контенте овечка и не вспомнит. (