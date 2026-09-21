Разработчики World of Warcraft объяснили, почему так часто показывают босые ноги Ксал'атат: это игра с сообществом

Во время BlizzCon 2026 разработчики World of Warcraft ответили на вопрос, который давно волнует сообщество: почему в роликах и катсценах так часто показывают босые ноги Ксал'атат. Заместитель гейм-директора Пол Кубит объяснил это особенностями персонажа и реакцией игроков: поскольку Ксал'атат любит парить над землей, игроки часто видят ее ноги. И так как игроки стали шутить на эту тему, для кинематографистов Blizzard это стало своего рода игрой. Игроки замечают ноги в ролике и шутят об этом → кинематографисты в следующем ролике снова добавляют такой кадр (как бы подмигивая сообществу) → игроки снова реагируют. И так по кругу.

Помимо обсуждения этой детали, разработчики поделились и другими подробностями обновления "Затмение" для Midnight. Ксал'атат привнесет в игру куда более мрачный тон, а само дополнение задумано как "темная средняя глава" трилогии. Кубит отметил, что игроки должны почувствовать, что "они не могут выиграть каждую битву", чтобы сомневаться в победе в финальной.

Кроме того, в "Затмении" паладинами смогут стать ночные эльфы, отрекшиеся и тролли. По словам разработчиков, это связано с сюжетом противостояния Бездне, а новые паладины получат собственных классовых маунтов. Новым противником в вылазках третьего сезона станет Асталор Кровавая Клятва.