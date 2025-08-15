Разработчики World of Warcraft обьявили дату проведения события "Remix: Legion"

Разработчики World of Warcraft сообщили точную дату проведения события "Remix: Legion" - оно пройдет с 7 октября 2025 г. по 19 января 2026 г. Кроме того, разработчики опубликовали объемный материал на официальном сайте игры с подробностями события. Также был опубликован подкаст с разработчиками, с которым вы можете ознакомиться выше.

Тестирование обновления доступно в течении ограниченного времени на PTR. Во время тестирования этого обновления игроки смогут опробовать значительную часть контента Legion, включая подземелья, рейды, цепочки заданий классовых оплотов и прочее. Во время события игроки смогут получить ряд новых наград, включая питомцев, транспорт и прочие косметические предметы.

Контент дополнения будет открываться каждые 2 недели. Также в планах разработчиков сделать ряд крупных геймплейных изменений: Улучшить свойства артефактного оружия, улучшить героический уровень сложности мира, добавить новые задания и прочее. После завершения события игроки смогут перенести своих персонажей из Remix: Legion в The War Within.

Напомнимаем вам, что Remix: Legion это ограниченное временем событие, в котором игроки смогут создать персонажа-путешественника во времени и пройти все дополнение в ускоренном режиме.