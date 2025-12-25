Разработчики World of Warcraft объявили дату завершения события "Legion Remix"

Blizzard подтвердили, что Legion Remix завершится 20 января перед выходом пре-патча Midnight. Поэтому успейте завершить все достижения и получить награды из этого события.

Инфографика подтверждает, что Legion Remix завершится вместе с выходом пре-патча Midnight, а также одновременно с удалением достижений AoTC и CE, достижения Keystone Legend для 3 сезона, а также PvP Gladiator-достижений.

В Legion Remix есть немало преимуществ и наград, которые стоит успеть получить, пока событие не закончилось — до завершения остался примерно месяц. В Legion Remix можно очень быстро прокачать нового персонажа до 80 уровня, особенно с учетом накапливаемых бонусов к опыту и недавних нерфов количества опыта, необходимого для перехода с 70 до 80 уровня.

Вот некоторые из ключевых наград события, которые стоит получить до его завершения: