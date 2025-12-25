Разработчики World of Warcraft объявили дату завершения события "Legion Remix"

Blizzard подтвердили, что Legion Remix завершится 20 января перед выходом пре-патча Midnight. Поэтому успейте завершить все достижения и получить награды из этого события.
Инфографика подтверждает, что Legion Remix завершится вместе с выходом пре-патча Midnight, а также одновременно с удалением достижений AoTC и CE, достижения Keystone Legend для 3 сезона, а также PvP Gladiator-достижений.
В Legion Remix есть немало преимуществ и наград, которые стоит успеть получить, пока событие не закончилось — до завершения остался примерно месяц. В Legion Remix можно очень быстро прокачать нового персонажа до 80 уровня, особенно с учетом накапливаемых бонусов к опыту и недавних нерфов количества опыта, необходимого для перехода с 70 до 80 уровня.
Вот некоторые из ключевых наград события, которые стоит получить до его завершения:
- Sargerei Transmogs: 4 уникальных комплекта трансмога, эксклюзивных для Legion Remix, включая очень необычную модель плаща.
- Naxt Victim: это достижение почти невозможно выполнить на live-серверах, но в Legion Remix оно значительно проще благодаря фарму Sentinax. Если вы хотите это достижение — отправляйтесь к Sentinax уже сейчас.
- Цепочка квестов Balance of Power в Legion Remix значительно упрощена. Многие элементы временных ограничений и странных заданий удалены, а персонаж на большинстве этапов значительно сильнее. Не забывайте, что это достижение является Warband-wide, то есть достаточно выполнить его один раз для всех персонажей.
- Порталы в подземелья: теперь доступны 5 телепортов Mythic+ из подземелий Legion. Если вы давно хотели получить возможность быстро перемещаться в зоны Legion — сейчас идеальный момент, ведь неизвестно, вернутся ли эти подземелья в Mythic+ в будущем.
- Уникальное оружие: многие особые виды оружия значительно легче получить в Legion Remix, в частности Taeshalach и Argus Scythes. Достаточно дважды пройти мифические рейды, чтобы собрать необходимое количество и стать обладателем этих эффектных предметов.