Разработчики World of Warcraft обьявили крупное обновление 12.1 "Проклятие Ула'тек" для Midnight

Не успели игроки освоить контент обновления 12.0.7, которое было установлено на серверах игры буквально вчера, как разработчики опубликовали анонс следующего крупного апдейта 12.1 под названием «Проклятие Ула'тек».

На официальном ютуб-канале World of Warcraft был опубликован небольшой видео-подкаст, в котором квест дизайнер Рейчел Воут и дизайнер интерфейса Тейлор Гарсия рассказали об основных новинках этого крупного апдейта.

Что нового добавят в игру: новая локация "Остров Колец", новый рейд, новое подземелье с 3-мя боссами, новый сезонный контент, продолжение сюжета Midnight, классовые изменения, улучшения в интерфейсе, режим арены с ботами и много другое. Больше подробностей вы можете найти в теме на официальном сайте игры (на английском).

Дату установки обновления 12.1 на живых серверах разработчики объявят позднее, а пока его можно будет пощупать на тестовом сервере.