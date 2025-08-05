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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 312 оценок

Разработчики World of Warcraft опубликовали обзор обновления 11.2 "Призраки К'ареша" для The War Within

Solstice Solstice

Уже завтра, 6 августа, состоится релиз крупного обновления 11.2 "Призраки К'ареша" для World of Warcraft: The War Within, которое станет последним крупным апдейтом для данного дополнения.

В честь этого события разработчики опубликовали небольшой видеообзор, в котором вкратце рассказали о его новинках.

Чего ожидать игрокам в "Призраках К'ареша":

  • Новая локация для исследования "К'ареш"
  • Новые главы сюжетной кампании;
  • Улучшения для профессий;
  • Улучшения для интерфейса;
  • Система "Дезертира" для эпохальных подземелий;
  • Новые активности в открытом мире – "Экологическая сукцессия", "Фазовый переход", "Нападение пожирателей" и другие;
  • Новый мировой босс К'ареша – Решанор Неприкаянная;
  • Новое подземелье – Заповедник "Аль'дани";
  • 13 августа для любителей PvP начнется 3 сезон, который привнесет в игру сложный групповой и соревновательный контент с престижными наградами.

Дорожная карта:

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
нитгитлистер

интересно в это таз всё нормально будет или как с пандами?

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