Разработчики World of Warcraft опубликовали обзор обновления 11.2 "Призраки К'ареша" для The War Within

Уже завтра, 6 августа, состоится релиз крупного обновления 11.2 "Призраки К'ареша" для World of Warcraft: The War Within, которое станет последним крупным апдейтом для данного дополнения.
В честь этого события разработчики опубликовали небольшой видеообзор, в котором вкратце рассказали о его новинках.
Чего ожидать игрокам в "Призраках К'ареша":
- Новая локация для исследования "К'ареш"
- Новые главы сюжетной кампании;
- Улучшения для профессий;
- Улучшения для интерфейса;
- Система "Дезертира" для эпохальных подземелий;
- Новые активности в открытом мире – "Экологическая сукцессия", "Фазовый переход", "Нападение пожирателей" и другие;
- Новый мировой босс К'ареша – Решанор Неприкаянная;
- Новое подземелье – Заповедник "Аль'дани";
- 13 августа для любителей PvP начнется 3 сезон, который привнесет в игру сложный групповой и соревновательный контент с престижными наградами.
Дорожная карта:
интересно в это таз всё нормально будет или как с пандами?