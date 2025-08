Разработчики World of Warcraft опубликовали обзор обновления 11.2 "Призраки К'ареша" для The War Within

Уже завтра, 6 августа, состоится релиз крупного обновления 11.2 "Призраки К'ареша" для World of Warcraft: The War Within, которое станет последним крупным апдейтом для данного дополнения.

В честь этого события разработчики опубликовали небольшой видеообзор, в котором вкратце рассказали о его новинках.

Чего ожидать игрокам в "Призраках К'ареша":

Новая локация для исследования "К'ареш"

Новые главы сюжетной кампании;

Улучшения для профессий;

Улучшения для интерфейса;

Система "Дезертира" для эпохальных подземелий;

Новые активности в открытом мире – "Экологическая сукцессия", "Фазовый переход", "Нападение пожирателей" и другие;

Новый мировой босс К'ареша – Решанор Неприкаянная;

Новое подземелье – Заповедник "Аль'дани";

13 августа для любителей PvP начнется 3 сезон, который привнесет в игру сложный групповой и соревновательный контент с престижными наградами.

Дорожная карта: