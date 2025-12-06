Разработчики World of Warcraft опубликовали видеообзор новой специализации охотника на демонов – "Пожирателя", который появится в грядущем дополнении Midnight.

В этом видеообзоре рассказывается об основных способностях "Пожирателя", вдохновленных Бездной механиках, сюжетных тематиках и о том, как эта новая специализация вписывается в арсенал возможностей охотника на демонов.

Новая специализация охотников на демонов нацелена на нанесение урона и предлагает новый игровой процесс с использованием магии Бездны. "Пожиратель" отличается особой игровой механикой, которая варьируется в зависимости от вашей специализации и героических талантов.

Напоминаем вам, что релиз World of Warcraft: Midnight состоится 3 марта 2026 года.